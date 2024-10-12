Увольнения произойдут «в течение ближайших месяцев» и коснутся «руководителей, менеджеров и сотрудников», отметила Ортберг.

Компания Boeing, одна из крупнейших в мире в сфере авиастроения и космических технологий, анонсировала значительное сокращение своей рабочей силы. В ближайшие месяцы будет уволено около 17 тысяч сотрудников, что составляет 10% от общей численности работников компании. Такое решение было объявлено президентом и генеральным директором компании Келли Ортберг в электронном письме сотрудникам.

Согласно заявлению Келли Ортберг, увольнения коснутся как руководителей, так и менеджеров и сотрудников разных уровней. Ожидается, что подробности о том, как сокращения повлияют на отдельные подразделения компании, будут озвучены в течение ближайшей недели. Boeing, как и многие другие крупные компании, вынуждена принимать жёсткие меры для стабилизации своего бизнеса, который столкнулся с рядом кризисов в последние годы.

Одной из причин принятия решения о сокращении является серия происшествий, связанных с самолётами Boeing 737 Max. В 2018 и 2019 годах произошли две катастрофы с участием этих моделей, в результате которых погибло более 300 человек. В июле 2024 года Boeing согласилась на сделку о признании вины и выплату штрафов на сумму $243,6 млн. Также компания обязалась инвестировать $455 млн в улучшение систем безопасности.

Эти инциденты нанесли серьёзный удар по репутации компании и привели к значительным финансовым потерям, что в конечном итоге повлияло на её текущую бизнес-стратегию.

Кроме трудностей с Boeing 737 Max, компания столкнулась с проблемами и в космическом секторе. В сентябре 2024 года космический корабль Starliner вернулся на Землю без астронавтов из-за неисправностей двигателей.

К ситуации с увольнениями также добавились забастовки рабочих заводов Boeing. Более 30 тысяч сотрудников начали бастовать в середине сентября. Рабочие требуют улучшения условий труда и повышения заработной платы.

Boeing также пересмотрела сроки поставок некоторых своих ключевых продуктов. Поставка первого самолета модели 777X, ранее запланированная на ближайшие годы, отложена до 2026 года. Испытания этой модели были временно приостановлены. Оставшиеся самолёты 767 Freighters, которые уже были заказаны клиентами, будут поставлены только в 2027 году.