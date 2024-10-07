Личная чистая стоимость Хуанга в настоящее время оценивается в 109 миллиардов долларов. Рыночная капитализация Intel составляет 96 миллиардов долларов.

Состояние генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга на данный момент составляет $109.2 миллиарда, что значительно опережает оценку компании Intel. Последняя столкнулась с серьезными финансовыми трудностями, о которых стало известно в августе, что негативно сказалось на ее акциях. В результате этой ситуации пользователи социальных сетей активно обсуждают положение Хуанга, призывая его приобрести Team Blue.

Бурный рост Nvidia, ставшей лидером в производстве графических процессоров для искусственного интеллекта, кардинально изменил ситуацию на фондовом рынке. В июне 2023 года Nvidia стала самой ценной компанией в мире по рыночной капитализации. Несмотря на то что цена акций компании с тех пор скорректировалась и снизилась примерно на 10% от рекордного максимума, она все еще занимает третье место среди крупнейших технологических компаний, уступая лишь Apple и Microsoft, а также Alphabet (Google) и Amazon.

Рост акций принес Дженсену Хуангу значительные дивиденды: он владеет более 75 миллионов акций Nvidia, а также контролирует еще 786 миллионов через различные трасты и партнерства. Даже несмотря на то, что в этом году он продал 6 миллионов акций и получил более $700 миллионов, это лишь малая доля по сравнению с общей стоимостью его акций Nvidia, которая превышает $100 миллиардов. Эти успехи позволили Хуангу подняться на 11-е место в списке миллиардеров Forbes, всего на $20 миллиардов от 10-го места.



