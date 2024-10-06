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Пять стран Европы проголосовали против повышения тарифов на китайские электромобили
10 стран-членов Евросоюза поддержали новые тарифы на китайские электромобили, 12 стран воздержались, против проголосовали пять стран: Германия, Венгрия, Словакия, Словения и Мальта, сообщила информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".

4 октября 2024 года десять стран-членов Европейского союза поддержали введение новых тарифов на китайские электромобили. При этом двенадцать стран воздержались, а пять государств — Германия, Венгрия, Словакия, Словения и Мальта — выступили против этой меры. Это решение вызвало серьезные обсуждения и критику со стороны различных участников, включая представителей Китая и ключевые автопроизводственные компании Европы.

Одобрение новых тарифов на китайские электромобили не стало единогласным решением среди стран Евросоюза. Германия и Венгрия оказались в числе государств, выступивших против введения таких мер. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил свою резкую позицию, заявив:"Давайте проясним: то, что мы делаем сейчас, и то, что нас хотят заставить делать, это фактически объявление холодной экономической войны".

Орбан считает, что введение тарифов может привести к обострению экономических отношений и углублению противоречий между ЕС и Китаем. Другие страны, такие как Словакия и Словения, также отказались поддержать новые тарифы, выразив сомнения в эффективности данного подхода.

Решение ЕС о введении тарифов вызвало разочарование со стороны Китая. Торговая палата Китая в Евросоюзе назвала это решение политически мотивированным и заявила, что так называемое "антидемпинговое" расследование против китайских производителей электромобилей не имеет объективных оснований.

Китайская автокомпания Geely Auto подчеркнула, что всегда выступала за свободную торговлю и честную конкуренцию, соблюдая при этом все законы зарубежных рынков. Введение тарифов, по мнению китайских представителей, может повлиять на торговые отношения между Китаем и ЕС, а также ослабить конкурентоспособность на мировом рынке.

Крупные автопроизводители Европы, такие как Volkswagen и Mercedes-Benz, также выразили свои опасения по поводу введения тарифов. Немецкий автогигант Volkswagen назвал этот шаг ЕС "неправильным подходом", подчеркивая необходимость поиска более разумных решений для урегулирования торговых споров.

Генеральный директор Mercedes-Benz Group Ола Каллениус отметил, что прямые тарифы являются "грубым инструментом" и добавил, что компании, подобные Mercedes-Benz, зависят от максимально свободного доступа к международным рынкам."С одной стороны, мы немецкая компания, и для нас важно иметь доступ к мировым рынкам. С другой стороны, у нас крупные операции в Китае, и мы зависим от сотрудничества с китайскими партнерами. Тарифы могут осложнить наши деловые отношения с Китаем, что в конечном итоге негативно скажется на европейском бизнесе", — подчеркнул Каллениус.

Вице-канцлер Германии и министр экономики Роберт Хабек высказал свою точку зрения на тарифы, подчеркнув, что в некоторых случаях они могут быть оправданы, но политическое урегулирование торговых споров всегда должно быть в приоритете."Мы должны избегать эскалации. Если одна сторона вводит тарифы, другая отвечает, и так далее. Это путь к усилению конфликта. Нам нужны дипломатические решения, которые помогут предотвратить проблемы и сохранить торговые отношения", — заявил Хабек.

Его позицию поддержали и другие европейские политики, которые считают, что без продуманных дипломатических шагов тарифная война между ЕС и Китаем может негативно отразиться на экономике обеих сторон.

#китай #электромобили #германия #евросоюз #volkswagen #торговля #mercedes-benz #тарифы #виктор орбан #антидемпинг
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