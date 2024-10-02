Этим косвенно объясняется тот факт, что израильская противоракетная оборона оказалась фактически бессильной против массированного иранского ракетного удара.

Иранские СМИ сообщили о первом применении Корпусом стражей исламской революции (КСИР) гиперзвуковых ракет по позиционным районам противоракетной обороны Израиля. Это событие вызвало множество вопросов относительно эффективности израильской ПВО-ПРО и её способности противостоять таким угрозам.

Иранские телеканалы сообщили, что гиперзвуковые ракеты, запущенные с иранской территории, достигли целей на территории Израиля всего за несколько минут. В результате атаки было выведено из строя несколько комплексов противоракетной обороны ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля), что ставит под сомнение возможность Израиля эффективно защищать свою территорию от массированных ударов. По информации, предоставленной иранскими источниками, разрушены были системы Arrow-2 и Arrow-3.

Системы противоракетной обороны Arrow-2 и Arrow-3 были разработаны в сотрудничестве с Соединёнными Штатами Америки и играют важную роль в защите Израиля от ракетных угроз. Arrow-3 — это усовершенствованная версия, которая использует инерциальную навигационную систему для точного перехвата баллистических ракет. Однако гиперзвуковые ракеты, по своей природе, имеют значительно большую скорость и маневренность, что усложняет их перехват даже для таких продвинутых систем.

Израильские источники утверждают, что несмотря на серьезный удар, несколько противоракет Arrow смогли поразить иранские цели. Однако проверить эти данные на данный момент невозможно. Специалисты отмечают, что гиперзвуковые ракеты действительно представляют серьёзную угрозу для традиционных систем противоракетной обороны, и Израиль может столкнуться с необходимостью модернизации своей ПВО.