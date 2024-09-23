На данный момент WhatsApp работает со смартфонами на основе iOS 12 и более свежих версий.

Популярный мессенджер WhatsApp анонсировал важные изменения, касающиеся пользователей старых моделей iPhone. Уже в 2025 году часть устройств, работающих на устаревших версиях iOS, потеряет возможность использовать мессенджер. В этой статье разберем, какие устройства попадут под отключение и что важно учесть пользователям.

Согласно обновленной информации в разделе поддержки на сайте WhatsApp, начиная с 24 февраля 2025 года, мессенджер будет поддерживать только устройства на базе iOS 14.1 и более поздних версий. На данный момент мессенджер продолжает работать с устройствами, которые используют iOS 12 и выше.

Отказ от поддержки старых версий операционной системы напрямую затронет пользователей iPhone 5s и более ранних моделей. Эти устройства, выпущенные еще в 2013 году, работают на устаревших версиях iOS, и их владельцам стоит задуматься о переходе на более современные смартфоны.

Тем не менее, трагедии для большинства пользователей нет. Версия iOS 14.1 поддерживается даже на достаточно старых моделях iPhone, включая iPhone 6s / 6s Plus и iPhone SE первого поколения. Поэтому у владельцев одного из этих устройств все еще есть возможность продолжить использование WhatsApp.

Мессенджеры и другие популярные приложения периодически отказываются от поддержки старых версий операционных систем по нескольким причинам. Прежде всего, это связано с улучшением безопасности. Устаревшие версии iOS могут иметь уязвимости, которые уже не устраняются разработчиками Apple, что может поставить под угрозу безопасность пользователей.

Кроме того, новые функции и технологии, которые внедряются в приложения, часто требуют современных возможностей, недоступных на старых устройствах. Поддержка устаревших операционных систем также замедляет разработку новых версий приложения, что мешает внедрению инноваций.

Что касается пользователей на базе Android, разработчики WhatsApp пока не планируют прекращение поддержки старых версий операционной системы. На официальном сайте мессенджера указано, что поддержка Android 5.0 и более поздних версий продолжается. Это означает, что пользователи Android-устройств могут продолжать пользоваться мессенджером без каких-либо изменений в ближайшее время.