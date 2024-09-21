Так, согласно информации агентства, один из членов ливанской группировки получил своё устройство 16 сентября, а на следующий день оно взорвалось, не будучи распакованным. Некоторые высокопоставленные лица «Хизбаллы» получали пейджеры за несколько дней до инцидента.

По сообщению информационного агентства Reuters, члены группировки «Хизбалла» получили пейджеры, которые впоследствии взорвались, всего за несколько часов до инцидентов. Согласно неназванным источникам в службе безопасности группировки, один из бойцов получил своё устройство 16 сентября, а уже на следующий день оно взорвалось, так и не будучи распакованным.

Высокопоставленные лица «Хизбаллы» также получили свои пейджеры за несколько дней до взрывов. В группировке царило уверенное мнение о безопасности этих устройств, что привело к отсутствию их тщательной проверки. Даже после первых взрывов пейджеров раздача подобных устройств продолжалась, что стало причиной дальнейших трагедий.

После массовых взрывов, произошедших во вторник, «Хизбалла» начала проводить более строгую проверку своих средств связи. Однако завершить её не успели, так как уже в среду произошли новые взрывы раций. По мнению экспертов, их детонация произошла преждевременно, и взрывчатку не удалось обнаружить вовремя.

В результате серии взрывов пейджеров и раций в Ливане на этой неделе погибло как минимум 37 человек, среди которых есть и дети. Кроме того, несколько тысяч человек получили ранения, что подчеркивает масштабы этой трагедии.

Министерство иностранных дел России охарактеризовало произошедшее в Ливане как новый вид терракта. Это заявление подчеркивает серьезность ситуации и тревогу по поводу безопасности в регионе. Массовые взрывы вызвали международный резонанс и обеспокоенность по поводу действий группировок, использующих потенциально опасные устройства.