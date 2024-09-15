Анонсируют новинку уже 25 сентября, но сейчас Meizu раскрыла её дизайн. Аппарат рекламируется, как «флагманский телефон с искусственным интеллектом», правда, при цене всего в 280 долларов, а именно столько он будет стоить, ожидать настоящих флагманских параметров явно не стоит.

Компания Meizu продолжает расширять линейку своих устройств, готовясь к выпуску нового смартфона Lucky 08. Хотя на первый взгляд модель не претендует на звание полноценного флагмана, она уже привлекла внимание благодаря необычному дизайну и обещаниям интеграции искусственного интеллекта.

В отличие от моделей Note 21 и Note 21 Pro, которые получили дизайн, схожий с новыми iPhone, Meizu Lucky 08 выделяется своим уникальным внешним видом. Производитель сделал ставку на оригинальность, что подтверждается необычным модулем камеры, который сразу бросается в глаза.

Один из главных маркетинговых акцентов Meizu Lucky 08 — это интеграция искусственного интеллекта. Хотя пока что конкретных данных о том, как именно ИИ будет применяться в смартфоне, нет, компания активно продвигает эту функцию как одно из ключевых преимуществ устройства. Возможно, это будет связано с обработкой фотографий, оптимизацией производительности или новыми интеллектуальными функциями для повседневного использования.

Несмотря на амбиции, цена нового Meizu Lucky 08 составляет всего 280 долларов. Это значительно ниже стоимости типичных флагманов, что явно говорит о том, что ожидать от устройства флагманских характеристик не стоит. Тем не менее, Meizu имеет шанс привлечь тех, кто ищет баланс между доступной ценой и привлекательным дизайном с современными функциями.

Полное раскрытие всех деталей о Meizu Lucky 08 состоится 25 сентября. К этому времени ожидается, что компания предоставит больше информации о технических характеристиках и возможностях искусственного интеллекта, которые сделают этот смартфон уникальным в своем классе.