Европейские автопроизводители сталкиваются с растущей конкуренцией со стороны производителей недорогих китайских электромобилей.

Немецкий автогигант Volkswagen объявил, что экономические трудности в автомобильной отрасли заставили компанию отказаться от своего исторического обязательства, введенного в 1994 году, которое запрещало увольнения до 2029 года.

Генеральный директор Volkswagen Group Оливер Блюме отметил, что европейская автомобильная промышленность столкнулась с серьезными вызовами, включая появление новых конкурентов и ухудшение позиций Германии как производственной базы.

Томас Шефер, глава подразделения Volkswagen Passenger Cars, сообщил, что усилия по оптимизации затрат начинают приносить плоды, но конкуренция с недорогими китайскими электромобилями усиливается.

Данные о результатах Volkswagen за первое полугодие показывают, что компании не удастся достичь цели экономии в 10 миллиардов евро к 2026 году. Несмотря на попытки сократить расходы через досрочные пенсии, Volkswagen предупреждает, что этих действий может быть недостаточно. Также обсуждается возможность закрытия одного из заводов в Германии, что вызывает недовольство со стороны профсоюзов и сотрудников.

Решение Volkswagen о приостановлении своего обязательства по сохранению рабочих мест вызвало бурную реакцию среди сотрудников и профсоюзов. Лидеры профсоюзов уже заявили, что это шаг противоречит традициям социальной ответственности компании и может подорвать доверие работников к руководству. Они потребовали от генерального директора объяснить, как Volkswagen планирует поддерживать своих сотрудников в условиях нарастающей нестабильности в отрасли.