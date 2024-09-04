Модель получит двигатели внутреннего сгорания, а также электрические силовые агрегаты.

Новый Dodge Durango и кроссовер Chrysler, оба разработанные на современных платформах STLA, обещают не только стилистические, но и технические инновации. Ожидается, что следующее поколение Dodge Durango будет выпускаться на заводе Windsor Assembly и основано на платформе STLA Large. Автомобиль будет предложен как с традиционными двигателями внутреннего сгорания, так и с электрическими силовыми установками.

Если новый Durango будет иметь схожие элементы с Charger, производимым на том же заводе, этот трёхрядный кроссовер может быть оснащён батареей ёмкостью около 100,5 кВт·ч и полноприводной системой с двумя двигателями. Базовая электрическая версия будет развивать мощность 456 л.с. и крутящий момент 547 Н·м, тогда как Charger Daytona Scat Pack предложит 630 л.с. и 849 Н·м. В бензиновой версии планируется установка шестицилиндрового двигателя Hurricane объёмом 3,0 литра с двумя турбинами, который в Charger выдаёт от 420 до 550 л.с. Производство текущего Durango завершится в 2027 году, тогда как обновлённая модель начнёт собираться в 2026.

Также ожидается, что Windsor Assembly запустит производство нового двухрядного кроссовера Chrysler на платформе STLA Medium в начале 2026 года. Его позиционирование на рынке может заполнить нишу между компактными и полноразмерными SUV, предлагая покупателям сбалансированное сочетание стиля, комфорта и производительности. Ожидается, что новый Chrysler будет иметь инновационные технологии в области мультимедиа и безопасности, которые повысят конкурентоспособность модели среди других игроков в сегменте.

Дебют нового Dodge Durango и кроссовера Chrysler в 2026 году станет важным шагом для брендов в направлении электрической мобильности и адаптации к современным требованиям рынка. Автомобили обещают стать не только удобными и мощными, но и более экологически безопасными, что станет заметным трендом в автомобильной индустрии.