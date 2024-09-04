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Спрос на VPN в Бразилии взлетел на 1600%, несмотря на штрафы в $9000
Альтернативы X, такие как Bluesky и Threads, также увидели всплеск новых пользователей. Bluesky получил более 500 000 новых пользователей за последние несколько дней, и компания сообщила о «новых рекордных максимумах активности» на платформе. Аналогичным образом, Threads увидел приток новых пользователей. Альтернативы X были первым и вторым по количеству загрузок приложениями для iPhone в стране за выходные.

Пользователи ощущают себя «изолированными от мира»: в Бразилии спрос на VPN подскочил на 1600%, несмотря на штрафы в $9000. После запрета X спрос на альтернативные платформы, такие как Bluesky и Threads, также значительно увеличился. Согласно исследованию VPN Mentor, которое помогает пользователям находить VPN для обеспечения конфиденциальности в сети, интерес к VPN в Бразилии возрос на 1600%.

Bluesky привлек более 500,000 новых пользователей всего за несколько дней, и компания сообщила о «новых рекордах активности» на своем сервисе. Threads также радуется росту числа пользователей, став первым и вторым среди загружаемых приложений для iPhone в Бразилии на выходных. 

Хотя эти платформы менее популярны, чем Facebook, YouTube и TikTok, многие бразильцы утверждают, что без X они чувствуют себя «отчужденными». Общество выражает опасения по поводу репрессивного характера запрета, поскольку он противоречит намерениям правительства бороться с авторитаризмом.

Маурисио Санторо, профессор политологии в Рио-де-Жанейро, отметил, что никогда не ожидал запрета на VPN в Бразилии, сравнив это с антиутопией. Верховный суд страны единогласно одобрил решение о блокировке X/Twitter по всей территории.

Запрет на X стал катализатором для стремительного роста интереса к VPN-сервисам, какие позволяют пользователям обходить блокировки и сохранять анонимность в сети. В условиях, когда доступ к популярным платформам ограничен, бразильцы ищут возможности оставаться на связи с миром, и VPN стали для них единственным решением. Даже при высоких штрафах за использование таких сервисов, наказание не сдерживает пользователей, лишь подчеркивая их настойчивость в поиске альтернатив.

Кроме того, создание новых платформ, таких как Bluesky и Threads, демонстрирует, как быстро может меняться цифровая среда. Пользователи, стремящиеся избежать изоляции, начинают массово мигрировать на менее знакомые, но более доступные ресурсы, устанавливая на них новые рекорды активности. Это также свидетельствует о спросе на разнообразие в социальных сетях, учитывая, что многие ищут возможности для обмена информацией и самовыражения.

В то время как правительство утверждает, что меры направлены на борьбу с авторитаризмом и дезинформацией, бразильцы задаются вопросом о истинных мотивах запрета. Эксперты предупреждают о потенциальных долгосрочных последствиях таких решений, указывая на необходимость открытого диалога о свободе слова и гражданских правах в стране.

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