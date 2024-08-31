С помощью Clean Up вы можете удалять нежелательные объекты с фотографий, однако работа новой функции пока оставляет желать лучшего.

Вышла новая бета-версия iOS 18.1, в которой представлен Clean Up — инновационный инструмент от Apple, интегрированный в приложение "Фото". С помощью этого инструмента можно убирать лишние объекты с изображений, но качество работы оставляет желать лучшего.

Чтобы удалить объект, достаточно выделить его, обвести или закрасить нужную область. Clean Up лучше всего справляется с удалением объектов на фоне, который не перегружен элементами. Меньшие объекты удаляются эффективнее. Однако, если, к примеру, попытаться убрать человека с групповой фотографии, могут появиться неожиданные артефакты, что иллюстрируется в представленном видео.

Функцию Clean Up нельзя применять к Live Photos и видео, но она работает со всеми другими типами изображений, включая скриншоты и старые фотоснимки. Все изменения, сделанные с помощью Clean Up, можно отменить.

С выходом бета-версии iOS 18.1, возможность удаления нежелательных объектов с фотографий стала доступной более широкой аудитории пользователей iPhone. Новая функция Clean Up представляет собой полезный инструмент, который, несмотря на свои недостатки, может значительно упростить процесс редактирования изображений. Теперь пользователи могут сосредоточиться на создании идеальной композиции, избавляясь от отвлекающих деталей.

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Однако, несмотря на многообещающие возможности, результаты работы Clean Up иногда разочаровывают. Например, в случаях, когда нужно удалить крупные объекты или элементы, находящиеся в сложном окружении, качество редактирования может пострадать. Это подтверждается многими тестами пользователей, где на фотографиях появляются визуальные артефакты, которые требуют дополнительного редактирования.

Тем не менее, функция имеет потенциал, и с развитием технологий ее алгоритмы, вероятно, будут улучшены. Пользователи iPhone теперь имеют возможность экспериментировать с новыми функциями и вносить изменения в свои воспоминания. Важно следить за обновлениями, так как Apple всегда стремится улучшить пользовательский опыт и развить свои инструменты редактирования.