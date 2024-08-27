Размер выплаты в 2024 году составляет чуть более 2.7 тысячи рублей за каждого иждивенца.

Российские пенсионеры могут рассчитывать на дополнительные выплаты к своей пенсии, если у них на содержании находятся нетрудоспособные лица. В 2024 году эта доплата составит чуть более 2700 рублей на каждого иждивенца, сообщил Виктор Ляшок, ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, передает РИА Новости.

Согласно российскому законодательству, иждивенцами считаются нетрудоспособные граждане, полностью зависимые от пенсионера. К ним относятся несовершеннолетние дети, студенты до 23 лет, супруги и родители пенсионного возраста, а также родственники с инвалидностью, не имеющие иного источника дохода.

Доплата за иждивенцев доступна тем, кто получает пенсию по старости или инвалидности. Размер выплаты составляет треть фиксированной суммы к страховой пенсии. Максимально можно оформить доплату за троих иждивенцев, причем и муж, и жена имеют право на эту сумму. Для получения выплаты необходимо обратиться в Социальный фонд России с соответствующими документами.

Чтобы получить доплату к пенсии за иждивенцев, пенсионерам необходимо собрать пакет документов, включающий свидетельства о рождении детей, справки об обучении студентов, а также документы, подтверждающие статус инвалидности родственников. Также потребуется предоставить подтверждение о том, что иждивенцы полностью зависят от дохода пенсионера. Важно заранее ознакомиться с требованиями, так как каждая ситуация требует индивидуального подхода.

Процесс подачи заявления в Социальный фонд России может занять некоторое время, поэтому пенсионерам рекомендуется подавать документы как можно раньше. Специалисты фонда помогут разобраться в нюансах и проконсультируют по всем необходимым шагам. В случае положительного решения, дополнительные выплаты начнут поступать на счет вместе с основной пенсией.