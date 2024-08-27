Как рассказал министр, на это указывает отсутствие реакции ЕС на действия Украины.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отметил, что Евросоюз дал указание Киеву остановить поставки нефти, что привело к прекращению поставок российского топлива в Словакию и Венгрию.

По словам Сийярто, отсутствие реакции со стороны ЕС на действия Украины подтверждает, что украинское руководство получило указания из Брюсселя. «Евросоюз не защищал наши интересы. Это свидетельствует о том, что украинское правительство было направлено на такой шаг», — подчеркивает он.

Кроме того, стало известно, что венгерская нефтегазовая компания MOL готова гарантировать безопасность поставок российской нефти через украинскую территорию в страны Европы.

Министр Сийярто также выразил озабоченность по поводу воздействия этого решения на энергетическую безопасность Венгрии и региона в целом. Он отметил, что зависимость Европы от российских энергоресурсов должна быть сбалансированной. «Мы должны быть готовы к различным сценариям и искать возможные решения для обеспечения стабильности поставок», — добавил он.

В ответ на ситуацию венгерские власти начали обсуждение с другими странами-соседями, чтобы выработать коллективный план по обеспечению энергонезависимости.