Новый центр будет сотрудничать со стартапами, которые работают над созданием решений ИИ-агентов. Так называют программное обеспечение, использующее нейросети для выполнения конкретных задач или принятия решений.

Платформа Fetch.ai инвестирует $10 млн в поддержку стартапов в области искусственного интеллекта. Эта децентрализованная инициатива по машинному обучению анонсировала открытие инновационной лаборатории в Сан-Франциско, где будет способствовать развитию передовых технологий ИИ.

Новый центр планирует тесное сотрудничество с молодыми компаниями, занимающимися созданием ИИ-агентов — программ, использующих нейросети для решения конкретных задач и принятия обоснованных решений. Ожидается, что рынок таких автономных систем достигнет $88,1 млрд к 2032 году.

В рамках своей стратегии Fetch.ai будет ежегодно выделять по $10 млн на финансирование проектов, ориентированных на эту сферу, с ограничением в $1 млн на каждую инициативу.

«Мы стремимся поддерживать стартапы, которые соединяют исследования с рынком и обеспечивают значимые прорывы, способные преобразовать отрасли благодаря мощи ИИ-агентов», — отметил Хумаюн Шейх, генеральный директор Fetch.ai.

В дополнение к этому, компания создала Клуб амбассадоров и инкубатор для стажёров, аргументируя сотрудничество с кандидатами, обладающими искренним интересом к децентрализованным технологиям и машинному обучению. Fetch.ai нацелена не только на финансирование стартапов, но и на создание экосистемы, способствующей росту и внедрению инновационных решений в области искусственного интеллекта. Новый центр в Сан-Франциско предоставит необходимые ресурсы, включая доступ к экспертам и различным технологическим платформам, что позволит молодым компаниям ускорить свои разработки и выход на рынок.

Партнёрство с университетами и исследовательскими институтами также станут частью стратегии Fetch.ai. Эти сотрудничества обеспечат постоянный поток новых идей и научных исследований, которые могут быть применены в практических сценариях. Ожидается, что это приведёт к созданию потенциальных синергий между стартапами и более зрелыми игроками рынка, что, в свою очередь, может ускорить внедрение инновационных решений.

В рамках Клуба амбассадоров стартапы смогут получить доступ к сети профессионалов, которые помогут им в построении стратегий выхода на рынок и привлечении инвестиций. Выбор кандидатов в инкубатор будет основываться на их способности приносить свежие идеи и стремление к сотрудничеству в области децентрализованных технологий.