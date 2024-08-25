Россия и Китай будут осуществлять мониторинг и оказывать всестороннюю поддержку инвестиционным проектам, в том числе включенным в перечни межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству, на регулярной основе проводить совместные выездные осмотры в места их реализации.

Россия и Китай достигли важного соглашения о развитии инвестиционного сотрудничества, охватывающего множество отраслей. В совместном коммюнике, опубликованном по итогам встречи премьер-министра Российской Федерации Михаила Мишустина и премьер-министра Китая Ли Цяна, подчеркивается необходимость углубления и укрепления связей в сфере инвестиций.

Стороны отметили, что актуальные вызовы требуют активных шагов в направлении совместного развития. "Мы согласились развивать инвестиционное сотрудничество в областях производства машинно-технического оборудования, транспорта, логистики, инфраструктуры, сельского хозяйства, лесной промышленности, строительства и добывающей отрасли, а также в энергетике, сфере инноваций, научных разработках, туризме, спортивной индустрии, устойчивом развитии и борьбе с изменением климата," — сообщается в документе.

Россия и Китай планируют осуществлять регулярный мониторинг и всестороннюю поддержку инвестиционных проектов, включая те, что внесены в списки межправительственной комиссии. Совместные выездные осмотры мест реализации проектов будут проводиться на постоянной основе, что станет залогом их успешного воплощения в жизнь.

Соглашение также включает в себя планы по созданию совместных предприятий, что позволит значительно увеличить объемы взаимных инвестиций и повысить уровень технологий в обеих странах. Ожидается, что новые инициативы приведут к созданию тысяч рабочих мест и улучшению производственной инфраструктуры, что станет катализатором для экономического роста.

Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил важность создания благоприятных условий для бизнеса, что подразумевает упрощение бюрократических процедур и развитие правовых механизмов защиты инвестиций. Ли Цян, в свою очередь, подчеркнул, что каждое из направлений сотрудничества будет адаптироваться к текущим вызовам и требованиям рынка, что способствует созданию взаимовыгодной среды для бизнеса обеих стран.

Кроме того, стороны договорились о необходимости активизации научных исследований и разработок, что предполагает совместные инновационные проекты и обмен опытом в сфере высоких технологий. Этот подход поможет обеим странам укрепить свои позиции на глобальной арене и достичь синергии в ключевых отраслях экономики.

Таким образом, соглашение России и Китая о развитии инвестиционного сотрудничества не только откроет новые горизонты для бизнеса, но и приведет к более тесной интеграции экономик двух стран, что, в свою очередь, окажет позитивное влияние на благосостояние граждан.