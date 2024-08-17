Чипов сразу несколько и для разных задач.

Индия вступает в эпоху искусственного интеллекта с внедрением собственных ИИ-процессоров, представленных компанией Ola. Эта компания, известная своими электрическими скутерами и готовящимся первым автомобилем, анонсировала ряд инновационных чипов, которые начнут поступать на рынок в ближайшие годы.

Первый из них, Bodhi 1, должен появиться в 2026 году и будет предназначен для работы с большими языковыми моделями. Также в планах компании — запуск чипа Bodhi 2, который ориентирован на обучение нейросетей и ожидается в 2028 году.

Кроме того, Ola разрабатывает чип Ojas, нацеленный на различные сегменты, включая автомобильную отрасль. Sarv 1, еще один анонсированный чип, будет работать в сфере облачных вычислений и намечен на 2026 год.

Хотя технические характеристики чипов пока остаются в секрете, предполагается, что они будут основаны на архитектуре Arm, что обещает высокую производительность и эффективность.