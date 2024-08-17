Этот чип, имплантированный в левую прецентральную извилину мозга, отвечающую за речь, может интерпретировать сигналы мозга и «читать» их вслух с помощью компьютера в режиме реального времени.

Учёные из Калифорнийского университета в Дэвисе создали инновационный мозговой чип, который восстанавливает возможность общения для пациентов с боковым амиотрофическим склерозом (БАС), известной также как болезнь Лу Герига. Этот чип, имплантируемый в область мозга, ответственную за речь, способен расшифровывать мозговые сигналы и преобразовывать их в текст в режиме реального времени.

Кейси Харрелл, когда-то динамичный оратор, утратил возможность общения из-за жестоких последствий бокового амиотрофического склероза. Теперь, благодаря прорывному устройству, он снова смог впервые произнести слова. Чип, встроенный в его мозг, создает уникальную симфонию звуков, первоначально записанных на магните воспоминаний. Этот момент стал не просто технологическим достижением, а настоящим триумфом человеческого духа.

Программное обеспечение, разработанное группой ученых и инженеров, учло каждую интонацию, каждый оттенок его прежнего голоса. Кейси, с трудом сдерживая эмоции, увидел, как на экране появляется текст, который он был когда-то готов произнести. «Я здесь, и я снова с вами», — произнес роботизированный голос, но он звучал так, словно сам Кейси вернулся, полон жизни и энергии.

Эта технология не просто восстанавливает утраченные навыки, она пробуждает в людях надежду и иллюзии о том, что даже в самых мрачных обстоятельствах есть путь к свету. Искусственный интеллект, словно магическая палочка, восстанавливает связи, когда кажется, что все потеряно.

Нейрохирурги подчеркивают, что этот чип превзошёл предыдущие технологии, гарантируя более естественный поток речи и минимизируя ошибки. Исследователи уверены, что разработка значительно улучшит качество жизни людей, страдающих от этой тяжёлой болезни.