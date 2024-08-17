Автомобиль получил эксклюзивную двухцветную схему окраски — Northern Lights Violet Metallic поверх Moonlight White Metallic — и темную хромированную отделку из пакета Maybach Night Series Design Package.

На автошоу в Пеббл-Бич компания Mercedes-Benz представила эксклюзивную версию Maybach S680 стоимостью 340 150 долларов. Новая модель, получившая название Mercedes-Maybach S680 Edition Nordic Glow, выделяется уникальной двухцветной окраской Northern Lights Violet Metallic, дополненной Moonlight White Metallic, а также темными хромированными акцентами из пакета Maybach Night Series Design Package.

Автомобиль оснащен элегантными 21-дюймовыми дискам. Внутреннее убранство выполнено из кожи Rose Gray Nappa ручной работы, с контрастной строчкой Amethyst Grey. Такая отделка присутствует на рулевом колесе, откидных столиках для пассажиров и подушках, органично сочетаясь с элементами из темного ореха Manufaktur.

Коврики с высоким ворсом и кожаная отделка подчеркивают статус автомобиля, а на центральной консоли размещен эксклюзивный значок Edition Nordic Glow 1 из 50. В задней части автомобиля доступен пакет Executive Rear Seat Package Plus, включающий подогрев и охлаждение подстаканников, холодильник и бокалы для шампанского. Эргономичные кресла второго ряда оборудованы функцией массажа, что позволяет расслабиться в дороге даже при длительных поездках. Каждое кресло также может регулироваться в различных направлениях, обеспечивая идеальный комфорт. Дополнительные функции, такие как панорамная крыша и индивидуальный климат-контроль, делают путешествие поистине королевским.

Под капотом располагается 6,0-литровый двигатель V-12 с двумя турбокомпрессорами, что обеспечивает 621 лошадиную силу. Всего будет выпущено 50 таких автомобилей, доступных эксклюзивно на рынке США, которые появятся у дилеров в конце текущего года.

Премьера Mercedes-Maybach S680 Edition Nordic Glow олицетворяет собой слияние технического совершенства и изысканного дизайна, что делает эту модель настоящим произведением искусства на колесах. Новинка демонстрирует впечатляющую мощность в 621 лошадиную силу, сочетая производительность с роскошью. Уникальная ограниченная серия в 50 экземпляров привлечет внимание истинных ценителей эксклюзивных автомобилей.