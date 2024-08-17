В Россию должны привезти машину третьего поколения. Сначала будет продаваться переднеприводная версия. Автомобиль получит восьмиступенчатый автомат Aisin, русифицированную мультимедийную систему и подогрев передних кресел.

Третье поколение Changan CS75 Plus скоро появится на российском рынке. Запуск продаж запланирован на конец сентября — начало октября, что подтверждает источник, знакомый с планами бренда.

Новый Changan CS75 Plus будет доступен в переднеприводной версии. В качестве трансмиссии производитель оснастил автомобиль восьмиступенчатым автоматом Aisin. Одним из значительных преимуществ является русифицированная мультимедийная система, а также наличие подогрева передних кресел, что делает автомобиль более комфортным для водителя и пассажиров.

Покупателям предложат два варианта двигателей: 188-сильный 1,5-литровый мотор и мощный 2-литровый агрегат с мощностью в 233 л.с. Это позволяет выбрать оптимальный вариант в зависимости от предпочтений и нужд водителей.

Второе поколение Changan CS75 Plus на российском рынке стоило от 2,85 миллиона рублей. Ожидается, что новая модель сохранит конкурентоспособные цены.