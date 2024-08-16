Если Base превратила Coinbase в «проводника для Web3», то блокчейн-инициатива BlackRock поднимет компанию с позиции традиционного управляющего активами до лидера в области цифровых активов, указали аналитики.

Инвесткомпания BlackRock, одна из самых влиятельных и могучих в мире финансов, с гордостью объявляет о запуске собственной блокчейн-платформы, что служит явным подтверждением ее глубокой веры в потенциал блокчейн-технологий на рынке капитала. Аналитики Token Terminal подчеркивают, что эта смелая инициатива кардинально изменит облик инвестиционной среды, обеспечив беспрецедентную прозрачность и доступность процессов для инвесторов.

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Прогнозы указывают на то, что BlackRock, вдохновляясь примером криптобиржи Coinbase, создаст глобальный и прозрачный реестр для учета своих активов, оцениваемых в $10 трлн. Это значительно изменит статус компании: от традиционного управляющего активами она перейдет к лидеру в сфере цифровых активов.

Кроме того, следует отметить, что ранее BlackRock уже внедрила новый стандарт токенизации реальных активов через проект BUILD, который стал крупнейшим токенизированным фондом на рынке.

В то же время компания Ripple анонсировала старт тестирования своего стейблкоина Ripple USD (RLUSD) на платформе XRP Ledger и в основной сети Эфириума, что также свидетельствует о динамичном развитии блокчейн-технологий.