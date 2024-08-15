General Motors сокращает рабочие места в Китае и вскоре встретится с местным партнером SAIC, чтобы запланировать более масштабные структурные изменения в своей деятельности в Китае. Осведомленные источники заявляют, что продажи компании уже вряд ли вернутся к пиковому уровню 2017 года.

В свете значительного падения продаж на китайском рынке General Motors принимает решение о масштабных увольнениях. В июле текущего года продажи компании упали почти на 50%, что вынуждает её пересмотреть свою стратегию в Китае, крупнейшем автомобильном рынке мира.

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По имеющимся данным, сокращения затронут работников, занятых в подразделениях, связанных с исследованием и разработкой, что подчеркивает необходимость адаптации к изменяющимся условиям. В ближайшие недели ожидается встреча руководства General Motors с партнерами из SAIC для обсуждения возможного снижения производственных мощностей. Предполагается, что основной упор будет сделан на более премиальные модели электромобилей.

К сожалению, согласно отчету за июль 2024 года, продажи SAIC General Motors составили всего 15 000 автомобилей, что на 82,42% ниже показателей прошлого года. Прогнозы показывают, что восстановление продаж до уровней 2017 года вряд ли возможно. Оптимизация и стратегическое инвестирование в новые технологии станут ключами к выживанию на конкурентном рынке.