По данным сервиса «Сбой.рф», количество жалоб на работу YouTube в России за последние несколько дней сократилось в несколько раз.

В последние дни пользователи YouTube в России начали сообщать о восстановлении работы сервиса на персональных компьютерах. По информации ТАСС, версия YouTube для ПК снова функционирует в браузерах Google Chrome, Opera и Safari, однако пользователи Mozilla Firefox по-прежнему сталкиваются с проблемами.

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Согласно данным портала «Сбой.рф», количество жалоб на сбои в работе YouTube значительно снизилось. Напомним, что несколько дней назад, 3 августа, приложение YouTube перестало воспроизводить видео на мобильных устройствах под управлением iOS и Android. Вскоре после этого, начиная с 3 августа, пользователи десктопной версии столкнулись с невозможностью просмотра видео в высоком качестве.

8 августа многие россияне вновь жаловались на проблемы с доступом к YouTube, так как сервис, который уже длительное время испытывает затруднения в работе, неожиданно перестал функционировать. Однако сейчас, похоже, ситуация начинает налаживаться, и пользователи все чаще отмечают возможность полноценно использовать платформу.