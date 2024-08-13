Машина дебютировала в 2020 году, коэффициент аэродинамического сопротивления составляет 0,36-0,37 — примерно на треть лучше европейских аналогов.

Недавно в Москве на территории компании «Сберавтотех» был замечен грузовик Huanghe X7, который китайская корпорация CNHTC/Sinotruk называет «самым аэродинамичным в мире». Представленный в 2020 году, этот тягач поражает своим коэффициентом аэродинамического сопротивления, составляющим всего 0,36-0,37, что примерно на треть лучше, чем у европейских аналогов.

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Модель завоевала популярность не только благодаря своим техническим характеристикам, но и благодаря продуманному дизайну, который обеспечивает высокую аэродинамичность и улучшает топливную эффективность. Внутреннее пространство кабины было оформлено с акцентом на комфорт водителя и пассажиров, что делает длительные поездки менее утомительными.

Новая версия 4х2 с моторами Weichai предлагает пользователю отличную управляемость и маневренность, что делает её идеальным выбором для городских условий и междугородних маршрутов.

Система безопасности также заслуживает внимания: модель оснащена современными системами ABS и EBD, что значительно снижает вероятность аварийных ситуаций на дороге.

Клиенты отмечают надежность и долговечность данной техники, что объясняется высоким качеством используемых материалов и компонентов. Данная модель представляет собой оптимальное сочетание мощности, комфорта и безопасности, что делает её незаменимым инструментом для перевозчиков и владельцев грузовых компаний.

Что именно ожидает этот впечатляющий грузовик в «Сберавтотехе», пока неизвестно. В Китае стоимость Huanghe X7 начинается от 70 тыс. долларов.