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Mac mini на M4 станет самым маленьким компьютером Apple

Линейка Mac mini не получала какого-то радикального обновления дизайна с далёкого 2010 года. Собственно, учитывая габариты и подход Apple к дизайну, ничего удивительного тут нет. Но всё-таки в этом году мы наконец-то получим что-то новое.
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Apple готовит к выпуску обновленный Mac mini, который станет рекордсменом по своим размерам. По последним данным, он получит совершенно новый дизайн и станет самым маленьким компьютером компании за всё время.

Обновление линейки Mac mini не происходило с 2010 года, и, учитывая привычный подход Apple к форм-фактору, это вряд ли кого-то удивит. Тем не менее, в этом году нас ждет долгожданное нововведение.

Новый Mac mini с чипом SoC M4 будет иметь размеры, сопоставимые с Apple TV, возможно, слегка превышая её по высоте для размещения системы охлаждения. Для справки: высота текущей Apple TV составляет 31 мм, в то время как старый Mac mini – 35,8 мм, следовательно, отличия в высоте минимальны.

Что касается материалов, Apple сохранит алюминиевый корпус. Интересно, что, согласно слухам, обновлённый MacBook Pro не будет обладать новым дизайном, что сделает новый Mac mini единственным устройством в этой линейке с такой особенностью.

Новый Mac mini на основе M4 обещает не только компактные размеры, но и впечатляющую производительность. Чип M4, по слухам, будет включать в себя улучшенные графические возможности и повышенную энергоэффективность, что позволит пользователям выполнять даже самые требовательные задачи без перегрева устройства. Это станет значительным шагом вперед, особенно для пользователей, занимающихся видеомонтажом или 3D-графикой.

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Системы охлаждения в новом Mac mini могут быть улучшены, чтобы обеспечить стабильную работу устройства в компактном корпусе. Apple известна своим стремлением к тишине и эффективности, и ожидается, что с новой архитектурой M4 компания добьется оптимального соотношения между мощностью и шумом.

Кроме того, новый Mac mini будет поддерживать передовые технологии подключения, включая Thunderbolt 4 и USB-C, что делает его удобным выбором для пользователей, работающих с различными периферийными устройствами. В сочетании с обновленным дизайном и компактными размерами, он станет привлекательным решением, как для профессионалов, так и для домашних пользователей.

Новый Mac mini на основе чипа M4 также может предложить расширенные возможности памяти и хранилища. Ожидается, что поддержка более быстрого типа оперативной памяти DDR5 значительно повысит производительность работы с многозадачными приложениями. Это особенно актуально для пользователей, которым необходимо одновременно запускать ресурсоемкие программы, такие как графические редакторы или программы для работы с видео.

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Теги

apple охлаждение производительность usb-c mac mini thunderbolt 4 m4 новый дизайн алюминиевый корпус компактные размеры
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