Ютубер Бен Армстронг признался, что занимался платным продвижением криптоскамов, правда, это произошло случайно. Однажды он был вынужден заплатить блокчейн-детективу ZackXBT $10 000 за то, что тот смог доказать коммерческую составляющую его роликов.

16 июля регулятор направил повестку в суд криптовалютной медиакомпании Hit Network, за которой стоит бывший блогер Бен Армстронг, известный как «BitBoy». Агентство также запросило полную информацию о торговле и цифровых кошельках, связанных с рассматриваемыми токенами.

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Армстронг обсуждал токены в своих видео, утверждая, что они могут вырасти в цене в сто раз. Он трудился в Hit Network до августа 2023 года, после чего был уволен гендиректором Ти Джеем Шеддом за связь с наркотиками (позже Армстронг уточнил, что принимал только препараты для похудения и стероиды).

В ходе судебного разбирательства блогер заявил, что его бывшие коллеги в 2020 году перехватили контроль над брендом BitBoy Crypto и стали его необоснованно обвинять. Армстронг также отметил, что все, о ком он просил помощи годами, отвернулись от него, и теперь они почувствуют последствия своего предательства.

Стоит отметить, что Армстронг также подвергается критике, так как его рекомендации на YouTube о токенах привели к серьезным потерям у многих инвесторов.



