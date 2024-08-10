Тираж был ограничен 245 экземплярами, порядковый номер седана в продаже — 213, аутентичность подтверждена документально. Под капотом двигатель V8 от «Чайки-13», тяга передаётся на заднюю ось через замаскированный отечественный автомат.

В городе Георгиевске Ставропольского края уникальный автомобиль «Волга» ГАЗ-24-34, созданный для нужд спецслужб, выставлен на продажу. Эта модель стала символом надежности и служебного успеха благодаря своему мощному мотору и продвинутым технологиям своего времени.

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Всего было выпущено всего лишь 245 экземпляров данной модели, и каждый из них представлял собой высокотехнологичное средство передвижения, оснащенное двигателем V8 объемом 5,53 литра, который развивает мощность 195 л.с. Уникальности автомобилю придает автоматическая коробка передач, не имеющая аналогов в стандартных моделях, а также гидроусилитель руля и усиленная подвеска, позволяющие ему справляться с любыми дорожными условиями.

Хотя представленная на продажу «Волга» требует реставрации, продавец установил цену в 2,7 миллиона рублей, что делает её интересным предложением для коллекционеров и автолюбителей. В комплект также входит дополнительный мотор мощностью 220 л.с.

Интересно отметить, что эта модель «Волга» выпускалась исключительно для спецслужб. В отличие от стандартных моделей, ГАЗ-24-34 имел улучшенную защиту и системы связи. Авто было спроектировано с акцентом на быстроту и маневренность.









Кроме того, уникальные особенности модели ГАЗ-24-34 делают её привлекательной не только для коллекционеров, но и для автолюбителей, стремящихся к уникальности и истории.