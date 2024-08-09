В марте прошлого года Илон Маск сообщил в своей социальной сети, что имплантат уже был успешно испытан на обезьянах и что он сможет обеспечить зрение с высоким разрешением. Однако, согласно исследованию, проведённому учеными Вашингтонского университета, проект Маска основан на «ошибочном» принципе.

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Недавно в журнале Nature Scientific Reports было опубликовано исследование, ставящее под сомнение утверждения Маска о способности мозгового импланта возвращать зрение. В марте 2023 года миллиардер заявлял, что имплант успешно протестирован на обезьянах и сможет обеспечить высокое разрешение изображения. Однако, согласно выводам ученых из Вашингтонского университета, проект основан на неверных предпосылках.

Как отметил профессор психологии Айон Файн, внедрение множества миниатюрных электродов в область мозга, отвечающую за визуальную информацию, не даст ожидаемого результата. Электроды не способны создавать пиксели, что делает невозможным формирование изображения, особенно высокого качества. Более того, ложные надежды на восстановление зрения могут быть опасны для людей, которые теряют зрение в зрелом возрасте.

Ученые подчеркивают, что зрительная система человека включает в себя не только область мозга, но и сложную сеть, состоящую из сетчатки, зрительного нерва и других компонентов. Для восстановления зрения необходимо взаимодействие всех этих элементов, что делает традиционные подходы, которые сосредотачиваются только на коре мозга, недостаточными.

Исследования показывают, что стимуляция сетчатки и зрительного нерва может быть более эффективной для людей с потерей зрения. Так, например, разработка различных устройств для имплантации в сетчатку уже продемонстрировала обнадеживающие результаты в клинических испытаниях. Это подчеркивает важность интеграции мультидисциплинарного подхода, включающего нейробиологию, оптомедицину и инженерные технологии.

Кроме того, чрезмерная оптимистичность в разработках таких технологий может отвлечь внимание от других, более реалистичных и проверенных методов лечения. Важно, чтобы научное сообщество и общественность имели четкое представление о реальных возможностях, связанных с такими инновациями, чтобы избежать создания ложных ожиданий и возможных рисков.

Современные исследование в области восстановления зрения открывают новые горизонты, однако необходимо учитывать разнообразие причин и механизмов потери зрения. Например, патологии, такие как дегенерация желтого пятна или ретинопатия, требуют индивидуализированных подходов к лечению. Интердисциплинарное сотрудничество между офтальмологами, нейробиологами и инженерами позволяет разрабатывать более целостные решения, которые учитывают не только физическое состояние сетчатки, но и функционирование нервной системы.