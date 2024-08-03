Как показало исследование, владельцы автомобилей среднего возраста от 6 до 14 лет вкладывают в ремонт и обслуживание своих машин больше других. На высоком пробеге часто требуется не просто стандартное ТО, а полноценные ремонты и замена деталей, при этом автовладельцы хотят продлить жизнь своих машин, объяснила директор международной сети Fit Service Татьяна Овчинникова.

Согласно информации, полученной от международной франчайзинговой сети Fit Service, в России в течение первых шести месяцев 2024 года затраты на ремонт и техническое обслуживание автомобилей увеличились на 31,4%. В среднем, эта сумма достигла 9,6 тысячи рублей.

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Доля новых автомобилей (возрастом от 0 до 3 лет) в сети сервисов достигает 5%, при этом затраты на их обслуживание составляют 8,5 тыс. рублей, что на 28% больше, чем в прошлом году. Важно отметить, что автомобили в возрасте 4-5 лет требуют 9,5 тыс. рублей на обслуживание (+26%).

Авто старше 6-9 лет теперь обходятся в 10,3 тыс. рублей (+29%), а наибольшая доля (36%) принадлежит машинам возрастом 10-14 лет, которые требуют 10,7 тыс. рублей (+32%). Замечено, что владельцы автомобилей старше 6 лет готовы тратить больше на серьезные ремонты, так как стремятся продлить срок службы своих транспортных средств, несмотря на рост зарплат специалистов и цен на услуги в связи с нехваткой кадров.

Увеличение затрат на обслуживание автомобилей связано не только с ростом цен на запчасти и услуги, но и с изменением потребительского поведения. Владельцы более старых автомобилей готовы инвестировать в качественные ремонты, стремясь продлить срок эксплуатации своих машин. Это создаёт спрос на высококлассные услуги автосервисов, что, в свою очередь, способствует повышению цен.

Несмотря на общий рост затрат, наблюдается увеличение интереса к специализированным услугам, таким как диагностика и профилактика. Владельцы предпочитают предупредительные меры, что снижает вероятность более дорогостоящих ремонтов в будущем. Автосервисы начинают активно внедрять новейшие технологии для диагностики, что также влияет на формирование цен.

Кроме того, нехватка квалифицированных специалистов на рынке труда заставляет сервисы пересматривать свои ценовые стратегии. Рост заработных плат становится значимым фактором, определяющим стоимость обслуживания. Сервисы, которые инвестируют в обучение и развитие своих сотрудников, могут предложить более привлекательные условия, что потенциально замедлит дальнейший рост цен.

Текущая ситуация открывает новые возможности для улучшения качества услуг и повышения конкурентоспособности на российском рынке автосервисов.