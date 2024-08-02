Проект вдохновлён Всемирным семенохранилищем на Шпицбергене, где хранятся замороженные семена различных сортов.

Исследователи из Смитсоновского национального зоопарка, музея естественной истории и Института биологии охраны природы предложили инновационный проект по созданию криогенного хранилища на Луне для хранения биоматериалов с Земли. Оптимальные места для реализации данного проекта — это лунные кратеры, находящиеся в постоянной тени и предлагающие стабильные низкие температуры.

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По словам Мэри Хагедорн, исследователя-криобиолога из NZCBI, стартовой задачей является сохранение образцов наиболее уязвимых видов, однако в будущем планируется охватить криоконсервацией большинство земных видов.

Проект заимствован от Всемирного семенохранилища на Шпицбергене, где хранятся замороженные семена. В отличие от семян, животные клетки требуют гораздо более холодных условий, что делает их уязвимыми к сбоям в системе хранения на Земле. Ученые уверены, что использование лунных кратеров, где температура может опуститься до −246 °C и защита от радиации путем хранения под поверхностью, поможет минимизировать риски.

В будущем, при наличии финансирования, команда планирует провести тестирование на влияние радиации на криозамороженные образцы кожи рыб для разработки безопасной упаковки для доставки материалов на Луну.