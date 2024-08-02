В Нерчинске, Забайкальский край, 19-летний молодой человек с криминальным прошлым попытался угнать автомобиль марки «Тойота». Запись погони была опубликована на сайте Chita.ru.

На видео видно, как угонщик мчится по грунтовой дороге, ловко маневрируя и не позволяя полиции его обогнать или прижать к обочине.

Во второй части ролика автомобиль с пробитым задним колесом стоит в поле, а за кадром слышны тяжелые дыхания и вопросы полицейских.

Согласно информации портала, жительница Нерчинска оставила ключи в машине и ушла в магазин. Вернувшись, она обнаружила пропажу автомобиля и сразу же сообщила в полицию. Сотрудники ДПС получили ориентировку и, заметив угнанный автомобиль, попытались его остановить, но водитель не поддался требованиям.

«Во время преследования правоохранители решили применить служебное оружие. Инспектор ДПС сначала сделал предупредительный выстрел в воздух, а затем прицельно выстрелил по колесам, что привело к тому, что машина съехала с дороги и остановилась», — сообщили в региональном МВД.

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На допросе угонщик признался, что решил прокатиться на машине, так как она была незаперта. Он добавил, что попытался сбежать от полиции из-за страха перед наказанием.

В МВД отметили, что автомобиль вернули владельцу, а молодой человек был отпущен под подписку о невыезде. Уголовное дело уже возбуждено.