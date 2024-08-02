По словам сенатора Алексея Пушкова, инициатора и соавтора проекта, за время работы над законами удалось добиться главного: изменения отношение к данной теме.

В последнем заседании Совета Федерации России, которое стало 574-м по счету, был одобрен важный пакет законов, нацеленных на борьбу с треш-стримами. Эти изменения затрагивают федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и другие законодательные акты, касающиеся безопасности информации.

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Согласно новым поправкам, вводится ряд мер, направленных на ограничение распространения треш-стримов. В частности, Роскомнадзор получает полномочия на внесудебное ограничение доступа к информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность. Под это определение попадает контент, который содержит насильственные или противоправные действия и распространяется из хулиганских или корыстных побуждений.

Социальные сети теперь обязаны активно выявлять и удалять подобный контент. Несоблюдение этих требований грозит значительными штрафами для владельцев платформ и треш-стримеров.

Важным аспектом новых изменений является введение административной ответственности для треш-стримеров. Штрафы могут достигать 1 миллиона рублей, и в случае нарушения предусматривается конфискация оборудования. Публичное распространение такого контента в интернете теперь считается отягчающим обстоятельством при совершении преступлений, согласно поправкам в Уголовный кодекс.

По словам сенатора Алексея Пушкова, одного из инициаторов и соавторов нового закона, главное достижение — это изменение отношения к треш-стримам. Если ранее такие трансляции вызывали только любопытство или возмущение, то теперь общество воспринимает их как недопустимое явление. Сенатор отметил:

«Ранее, увидев треш-стрим, люди закрывали на это глаза, возмущались или не знали, как реагировать. Теперь же, когда такой контент становится доступен, люди начинают обращаться в правоохранительные органы, которые теперь адекватно реагируют на подобные обращения.»

С принятием новых законов Россия делает значительный шаг к обеспечению безопасности в интернете. Введение строгих мер против треш-стримов должно способствовать снижению распространения негативного контента и улучшению контроля за информационным пространством.