С начала года УАЗ выпустил 29 249 автомобилей, а спрос на машины в первом полугодии увеличился почти на четверть — 23,3%.

В разгар летних корпоративных отпусков российские автопредприятия приостанавливают работу, и на этот раз очередь дошла до Ульяновского автозавода (УАЗ). С сегодняшнего дня и до 4 августа производство на заводе будет приостановлено. Однако, руководство предприятия уверяет, что это временная мера и дефицита автомобилей не предвидится.

реклама

С начала 2024 года Ульяновский автозавод выпустил 29 249 автомобилей, что является значительным показателем для отечественного автопрома. Особо стоит отметить, что спрос на продукцию УАЗа в первом полугодии 2024 года увеличился на 23,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Лидером продаж остаются легендарная «Буханка» и ее производные. С начала года было продано 6680 автомобилей этого семейства, что подтверждает их неизменную популярность среди потребителей. Эта модель, известная своей выносливостью и способностью преодолевать самые сложные дорожные условия, пользуется спросом не только в России, но и за её пределами.

На втором месте по популярности находится модель «Патриот», с результатом в 4963 проданных автомобиля. Этот внедорожник завоевал сердца автолюбителей благодаря своей надежности, проходимости и комфорту. «Патриот» успешно конкурирует с зарубежными аналогами, предлагая покупателям отличное соотношение цены и качества.

Третье место в структуре спроса занимает грузовик «Профи», продажи которого с начала года составили 2481 единицу. Эта модель востребована в коммерческом сегменте благодаря своей грузоподъемности и универсальности.

Несмотря на временную приостановку производства, руководство УАЗа уверено в стабильности ситуации. По их мнению, текущий уровень запасов автомобилей позволит удовлетворить спрос на продукцию завода без задержек. Более того, на предприятии активно работают над модернизацией производственных линий и улучшением качества выпускаемых автомобилей.

Корпоративный отпуск — это стандартная практика на многих предприятиях, в том числе и в автопроме. Она позволяет сотрудникам восстановить силы, а также дает возможность провести плановые технические работы на производственных мощностях. Для УАЗа этот период станет временем для подготовки к новым вызовам и проектам.