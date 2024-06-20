Представители дилерских центров «Рукарс», «Авилон» и «Нео Карс» заявили о том, что они собираются и дальше продолжать продажи автомобилей Zeekr на территории России.

Недавние новости о запрете поставок автомобилей Zeekr в Россию вызвали множество вопросов среди автолюбителей и участников рынка. В этой статье мы разберемся в ситуации, основываясь на опросе, проведенном автомобильным сайтом «Китайские автомобили».

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На первый взгляд, запрет на поставки автомобилей Zeekr в Россию может показаться серьезным препятствием. Однако, на самом деле, продажи автомобилей в Российской Федерации никогда не были официально разрешены: «Этим занимаются дилеры, экспортные компании и российские предприниматели. То есть официально Zeekr ничего не ограничивал».

Представители крупных дилерских центров «Рукарс», «Авилон» и «Нео Карс» заявили, что они намерены продолжать продажи автомобилей Zeekr на территории России. Это свидетельствует о том, что, несмотря на слухи и возможные ограничения, автомобили Zeekr будут доступны российским потребителям.

Китайские участники рынка утверждают, что экспорт автомобилей Zeekr по параллельным каналам будет ограничен. Причем не при помощи таможенных органов, а техническими средствами: «После нелегального вывоза за пределы КНР системы автомобиля будут выключаться, превращая машину в "кирпич"».

Источник, знакомый с планами Zeekr, сообщил, что после 30 июня на вывозимых из Китая автомобилях «будет блокироваться центральный экран и все связанные с ним функции управления. При этом машина сможет заводиться и ехать». Это означает, что, несмотря на технические ограничения, автомобили Zeekr все же смогут использоваться, хотя и с ограниченными функциональными возможностями.

Несмотря на информацию о запрете продаж китайским автодилерам фирменных автомобилей на российский рынок с 30 июня, участники рынка уверены, что поставки автомобилей Zeekr продолжатся. Это подтверждают и слова представителей российских дилерских центров, которые не собираются прекращать продажи.

Ситуация с поставками автомобилей Zeekr в Россию остается неоднозначной. С одной стороны, существуют технические ограничения, которые могут повлиять на использование автомобилей, вывозимых из Китая. С другой стороны, российские дилеры намерены продолжать продажи, несмотря на возможные трудности. Очевидно, что автомобили Zeekr будут доступны на российском рынке, хотя и с определенными ограничениями.

Многие российские автолюбители готовы мириться с ограниченными функциональными возможностями автомобилей Zeekr. Кроме того, некоторые из них рассматривают варианты обратной прошивки и модернизации программного обеспечения для обхода технических блокировок.