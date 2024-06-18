«Рособоронэкспорт» представит российские безэкипажные катера «Визир», «Оркан», «БЭК-1000» и автономный необитаемый аппарат «ММТ-300».

Российские безэкипажные катера впервые будут представлены на выставке «Флот-2024», которая пройдет с 19 по 23 июня в Кронштадте.

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«Рособоронэкспорт» представит новейшие российские безэкипажные катера, включая «Визир», «Оркан», «БЭК-1000» и автономный необитаемый аппарат «ММТ-300». В компании подчеркнули, что эти морские беспилотники будут представлены впервые. Ранее они не демонстрировались. Специальная военная операция стала катализатором для разработки данных БЭКов. Российские предприятия, следуя общемировым тенденциям, создали линейку современных безэкипажных катеров, способных нести различную полезную нагрузку.

Генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев отметил значимость этого мероприятия. По его словам, представление новой техники на «Флот-2024» подчеркнет высокий уровень развития российских технологий в области БЭКов и укрепит позиции России на международной арене.

На статической площадке выставки будет представлено современное морское вооружение российского производства, включая береговые ракетные комплексы. У причала Кронштадта разместятся российские надводные корабли, катера и подводные лодки, демонстрируя мощь и технологические достижения российского флота.

Недавно в Одессе был презентован новый безэкипажный катер под названием Stalker 5.0. Украина также активно совершенствует морские надводные и подводные беспилотники, учитывая отсутствие крупных кораблей на вооружении ВМСУ. На сегодняшний день Киев использует против российского Черноморского флота такие БЭКи, как Sea Baby, Magura V5 и «Мамай».

Современные безэкипажные катера представляют собой важное направление в развитии военно-морских технологий. Они способны выполнять широкий спектр задач, от разведки до боевых операций, что делает их незаменимыми в современных военных конфликтах.