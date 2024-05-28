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Финансовый портфель
Маркетинговое агентство НАПИ посчитало среднюю стоимость владения китайским кроссовером Exeed TXL
В эту сумму входят затраты на эксплуатацию и владение, а также потери автомобиля в цене. Сумма складывается из расходов на страховку (ОСАГО и каско), покупку резины и ее замену, топливо при среднем расходе, заявленном производителем, техобслуживание и текущий ремонт, оплаты налогов и сборов.

Маркетинговое агентство НАПИ проанализировало стоимость владения китайским кроссовером Exeed TXL в течение пяти лет. По их подсчетам, общие расходы составят 2,59 миллиона рублей.

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Эта сумма включает в себя различные расходы, связанные с эксплуатацией и владением автомобиля, а также убытки от депрециации. В расчете учитываются затраты на страхование (ОСАГО и каско), приобретение и замену шин, расходы на топливо при среднем уровне расхода, предоставленном производителем, а также на техническое обслуживание, текущий ремонт, налоги и сборы.

По данным НАПИ, расходы на каждый километр пробега составят 34,47 рубля. Ежемесячные расходы будут до 43,1 тысячи рублей, а за год сумма достигнет 517,1 тысячи рублей.

При расчетах учитывалась средняя стоимость приобретения автомобиля Exeed TXL Flagship в Москве, а также предполагаемый годовой пробег в размере 15 тысяч километров.

Анализ стоимости владения кроссовером Exeed TXL позволяет покупателям оценить общие расходы и принять осознанное решение при выборе автомобиля, учитывая не только стоимость приобретения, но и расходы на его эксплуатацию в будущем.

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