Маркетинговое агентство НАПИ проанализировало стоимость владения китайским кроссовером Exeed TXL в течение пяти лет. По их подсчетам, общие расходы составят 2,59 миллиона рублей.
реклама
Эта сумма включает в себя различные расходы, связанные с эксплуатацией и владением автомобиля, а также убытки от депрециации. В расчете учитываются затраты на страхование (ОСАГО и каско), приобретение и замену шин, расходы на топливо при среднем уровне расхода, предоставленном производителем, а также на техническое обслуживание, текущий ремонт, налоги и сборы.
По данным НАПИ, расходы на каждый километр пробега составят 34,47 рубля. Ежемесячные расходы будут до 43,1 тысячи рублей, а за год сумма достигнет 517,1 тысячи рублей.
При расчетах учитывалась средняя стоимость приобретения автомобиля Exeed TXL Flagship в Москве, а также предполагаемый годовой пробег в размере 15 тысяч километров.
Анализ стоимости владения кроссовером Exeed TXL позволяет покупателям оценить общие расходы и принять осознанное решение при выборе автомобиля, учитывая не только стоимость приобретения, но и расходы на его эксплуатацию в будущем.