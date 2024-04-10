«Находят поставщика где-то из Азии, заключают договор, начинают работать, а он бац — и отказывается от контракта. И приходится искать нового поставщика. Поэтому работа по проекту Iskra движется с неожиданной пробуксовкой, где еë не ждали», — рассказали инсайдеры.

По информации инсайдеров из паблика Avtograd News, проект Lada Iskra столкнулся с серьезными проблемами в подборе поставщиков компонентов, что оказывает значительное влияние на его ход.

реклама

Инсайдеры рассказали, что АвтоВАЗу приходится сталкиваться с нестабильностью в работе поставщиков компонентов, особенно из Азии. После заключения контракта и начала совместной работы, часто возникают проблемы, вплоть до отказа от контракта, что замедляет процесс работы над проектом Iskra.





Хотя тестовая сборка проходит, информаторы сообщают, что пока сложно назвать автомобили полноценными из-за выявленных дефектов. На одном автомобиле может быть до 200 дефектов, причем большинство комплектующих изготовлено по обходной технологии, что приводит к несоответствию цвета, структуры и размеров.

Несмотря на трудности, инсайдеры выражают уверенность в успехе проекта Lada Iskra. Они отмечают, что запуск производства ожидается только в начале 2025 года, хотя премьера состоялась на Петербургском международном экономическом форуме в начале июня текущего года.

Проект Lada Iskra продолжает свой путь разработки, преодолевая проблемы с поставщиками и работая над улучшением качества производства. Несмотря на возникшие трудности, ожидания от этого проекта остаются высокими. Предполагается, что АвтоВАЗ сможет успешно реализовать свои планы по производству новой модели автомобиля.