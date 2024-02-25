Оперативники будут противостоять бывшему члену отряда «Радуга» Джеральду Моррису по прозвищу Деймос. Ранее он появлялся в трёх первых играх серии.

Компания Ubisoft порадовала поклонников несколькими трейлерами, задавшими тон девятому году поддержки Rainbow Six Siege. В этих роликах геймерам анонсировали нового опасного противника - Деймоса, бывшего члена отряда «Радуга».

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В одном из представленных трейлеров мы видим, как Деймос (настоящее имя Джеральд Моррис), совместно с союзником из «Радуги», проводит операцию по зачистке здания и нейтрализации бомбы. Однако миссия принимает неожиданный оборот, когда Деймос решает предать организацию и устремиться к новым горизонтам. Джеральд больше не хочет быть марионеткой в руках государства. Он убивает бывшего товарища, и устраивает взрыв всего комплекса, чтобы инсценировать свою погибель, организовывать свою группировку наемников под названием «Легион Керес». Затем он ликвидирует директора «Радуги» Гарри Пэнди.

Деймос представляет собой уникального и опасного противника. Он безжалостен и готов использовать любые средства, чтобы достичь своих целей. На террориста началась охота. Группа, состоящая из Mira, Doc, Zero и Rook, сумеет победить Деймоса и доставить его на допрос.

Презентация дорожной карты девятого года Rainbow Six Siege прошла 24 февраля в 21:00 по Москве и состоялась на стриминговой платформе Twitch.

Эти новости не оставят равнодушными поклонников игры, предвкушающих новые вызовы и адреналин в мире Rainbow Six Siege. Следите за обновлениями!