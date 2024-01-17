Компания Tesla на первых порах собирается применять человекоподобных роботов Optimus на своём заводе электромобилей в Техасе. Это не мешает руководству Tesla регулярно заигрывать с мыслью о том, что такие роботы со временем станут надёжными помощниками в быту.

Роботы Optimus в ближайшем будущем могут стать вашими надежными бытовыми помощниками. На первом этапе эти интеллектуальные машины будут использоваться компанией Tesla на заводе в Техасе, но глава компании, Илон Маск, не скрывает своих планов о расширении их функционала.

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На прошлой неделе компания Tesla продемонстрировала удивительные способности Optimus, предоставив им задачу по обращению с бельём после стирки. Хотя на видео видно, что роботом управляет оператор, это было явной демонстрацией их потенциала. Видео показывает, как человекоподобный робот легко берет футболку из корзины, аккуратно укладывает её на столе, и даже проводит некоторые мелкие манипуляции (немного выровнял и сложил прямоугольником), обращаясь с тонкой тканью.

Несмотря на то, что робот действовал под контролем оператора, Маск заверяет, что в будущем эти операции будут выполняться полностью автономно. По его словам, роботы Optimus будут использовать инновационную нейронную сеть Tesla для обучения различным операциям, что позволит им стать универсальными помощниками в быту. Даже несовершенства в работе робота на видео, такие как небольшие складки на одежде, будут устранены благодаря постоянному улучшению технологии.

Илон Маск обещает, что роботы Tesla смогут выполнять широкий спектр задач без искусственных ограничений, подобных тем, которые были установлены для демонстрационного ролика. Он подчеркивает, что эти роботы станут неотъемлемой частью повседневной жизни, где их умения будут применяться не только на производстве, но и в различных бытовых сферах.

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Таким образом, роботы Optimus от Tesla обещают принести революцию не только в производство, но и в повседневную жизнь. Их способности постоянно улучшаются, и мы можем ожидать, что они станут незаменимыми помощниками, освобождая наше время от монотонных повседневных задач.