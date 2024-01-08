Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Финансовый портфель
Товары японского маркетплейса Mercari можно будет оплатить биткоинами
Mercari будет обрабатывать криптоплатежи через свою дочернюю компанию Melcoin в Токио, конвертируя цифровые активы в иены.

реклама

Платформа электронной коммерции Mercari объявила о своем решении принимать биткоин в качестве средства оплаты с июня текущего года. Это событие привносит новые возможности для пользователей, открывая двери к миру цифровых активов в Японии.

реклама

Покупатели на платформе Mercari получили возможность выбирать оплату в BTC. Продавцы смогут получать фиатные деньги, благодаря обработке криптоплатежей через дочернюю компанию Melcoin в Токио. Но стоит отметить, что цены на товары будут указаны в фиатной валюте, несмотря на возможность оплаты биткоинами.

Компания Mercari, основанная в 2013 году, является одним из крупнейших маркетплейсов в Японии. Сообщество в 22 миллиона пользователей ежемесячно свидетельствует о ее влиянии и популярности среди пользователей.

В последние месяцы компания Mercari активно внедряется в сферу криптовалют. Она представила сервис торговли цифровыми активами, позволяющий пользователям покупать и продавать BTC с использованием выручки от продаж на платформе. Кроме того, в компании запустили систему лояльности, стимулирующую активное взаимодействие с новой услугой. За короткий промежуток времени с момента запуска в октябре прошлого года, Mercari Bitcoin привлек более миллиона пользователей.

Не только Mercari проявила заинтересованность в интеграции биткоина в свои платежные системы. В октябре 2023 года старейший футбольный клуб Болгарии Botev Plovdiv присоединился к использованию платежного биткоин-протокола Lightning Network и принятию BTC в качестве оплаты. Это является еще одним примером широкого распространения интереса к криптовалютам в различных сферах.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Интеграция биткоина в платежные системы Mercari и других организаций демонстрирует растущий интерес к цифровым активам и открывает новые перспективы для развития электронной коммерции.

#новости #криптовалюта #биткоин #япония #btc #mercari #mercari bitcoin
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Истребитель ВС Украины выпустил по своим позициям ракету – солдаты ВСУ показали фото обломков
2
Начинается строительство крупнейшего в мире парка солнечных панелей
5
Новая гиперзвуковая ракета ВВС США HACM может достигнуть скорости 15 Махов
11
Игры 25-летней давности озолотили бывшего владельца магазина компьютерных игр более чем на $1 млн
14
Джон Боллинджер прогнозирует прорыв BTC к $50 000
2
Корабль с 800 тоннами литий-ионных аккумуляторов загорелся в Тихом океане
3
Китай ввёл санкции против американских военно-промышленных компаний
7
Истребитель F-35 впервые уничтожил крылатую ракету
11
Ракета-носитель Vulcan вывезена на стартовую площадку для первого запуска
1
Российская ПВО перехватила над Чёрным морем шесть украинских ракет «Нептун»
1
США разрабатывает военный конвертоплан, который будет летать в 1,5 раза быстрее, чем V-22 Osprey
+
Инновационный термоядерный двигатель сократит время полёта на Марс в 4 раза
3
Российские подразделения всё чаще применяют дроны-камикадзе с машинным зрением
1
Снимки "Юноны" продемонстрировали вулканическую луну Юпитера Ио
+
Бывший руководитель Alibaba Джек Ма вернулся и основывает новую компанию
1
Китай представляет новое «революционное» электроволновое оружие
+
Голод ударил по перемещенным палестинцам и животным в зоопарке Газы
+
Туннель под Средиземным морем собираются построить к началу чемпионата мира по футболу 2030 года
6
FT: Нет угрозы для ВСУ больше, чем способность российского ОПК "печатать дроны тысячами"
2
Выпущено смарт-кольцо Rollme R1 как бюджетное устройство для отслеживания здоровья
+

Популярные статьи

Неоднозначные впечатления о процессоре Ryzen 5 5600X после года использования в игровом ПК
197
Spiegel: "Танки бундесвера не созданы для реальных боевых действий, они хороши лишь для учений"
17
Об автомобилях и рекламной интеграции автоконцернов в фильмах
+
Почему я не планирую в ближайшие годы покупать 4K монитор
71
Т-44: Эволюция советской бронетехники
3
Сборка ретро-ПК. Часть 1. С чего начать или видеокарта - всему голова
25
Обновлённая сборка на двух видеокартах- стало лучше
4
"Стрелы бога" - что представляет собой орбитальное кинетическое оружие США
4
Обзор игры Hitman: Blood Money - лучший Hitman всех времен
1
Le Parisien: 2023-й можно назвать "годом Путина"
73

Сейчас обсуждают

Иван Горыныч
19:39
По ходу Балтика превращается во внутреннее море НАТО
Россия ввела в эксплуатацию первый беспилотный паром
22870
19:37
Основная мотивация "за": круто и мне нравится. Основная мотивация "против": мне и так хватает. А, по факту, основным должно быть "зачем". Когда ваш, говнобюджет сравниться, хотя бы с минималкой-на-ми...
Почему я не планирую в ближайшие годы покупать 4K монитор
Китя.
19:37
Не понравился переплата только за бренд. 60герц и нету даже HDR. и рамки жирные трындец.
Почему я не планирую в ближайшие годы покупать 4K монитор
Alex-IT
19:35
САУ М50 «Относ» с 6 106-мм безоткатными орудиями M40
Почему САУ Коалиция осталась с одним стволом и какие преимущества даёт применение сразу двух стволов
E. S.
19:34
А когда-то 100% "контролировал" Кстати, "контролировал" - явный англицизм ;)
Куда пропал глава Пентагона, и почему о госпитализации Ллойда Остина не знал даже Джо Байден
Иван Горыныч
19:33
Помнится юги успешно отправили своего Милошевича да в Гаагу
Спикер Палаты представителей США требует контроля за помощью Украине
Александр Дубовик
19:33
Не Хуан, а Хуанг!
Китайские спецслужбы задержали шпиона, который работал на МИ-6 Великобритании
Апшеронский скакел
19:33
85% мира за продолжение сношение схахлов, мы на бис продолжаем
Куда пропал глава Пентагона, и почему о госпитализации Ллойда Остина не знал даже Джо Байден
Анна Невская
19:32
зато сказки рассказывают как намного более быстрый кинжал сбивают пачками
Бюлер: Для ракет Х-22 украинская ПВО похожа на прозрачное "стекло" – все цели ВСУ снова поражены
century84
19:31
То бишь Крым ты уже за свою территорию не считаешь? Да и нет там давно этих 85%.
Российская армия поразила командный пункт ВСУ и центр управления беспилотниками
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем