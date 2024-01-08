Mercari будет обрабатывать криптоплатежи через свою дочернюю компанию Melcoin в Токио, конвертируя цифровые активы в иены.

Платформа электронной коммерции Mercari объявила о своем решении принимать биткоин в качестве средства оплаты с июня текущего года. Это событие привносит новые возможности для пользователей, открывая двери к миру цифровых активов в Японии.

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Покупатели на платформе Mercari получили возможность выбирать оплату в BTC. Продавцы смогут получать фиатные деньги, благодаря обработке криптоплатежей через дочернюю компанию Melcoin в Токио. Но стоит отметить, что цены на товары будут указаны в фиатной валюте, несмотря на возможность оплаты биткоинами.

Компания Mercari, основанная в 2013 году, является одним из крупнейших маркетплейсов в Японии. Сообщество в 22 миллиона пользователей ежемесячно свидетельствует о ее влиянии и популярности среди пользователей.

В последние месяцы компания Mercari активно внедряется в сферу криптовалют. Она представила сервис торговли цифровыми активами, позволяющий пользователям покупать и продавать BTC с использованием выручки от продаж на платформе. Кроме того, в компании запустили систему лояльности, стимулирующую активное взаимодействие с новой услугой. За короткий промежуток времени с момента запуска в октябре прошлого года, Mercari Bitcoin привлек более миллиона пользователей.

Не только Mercari проявила заинтересованность в интеграции биткоина в свои платежные системы. В октябре 2023 года старейший футбольный клуб Болгарии Botev Plovdiv присоединился к использованию платежного биткоин-протокола Lightning Network и принятию BTC в качестве оплаты. Это является еще одним примером широкого распространения интереса к криптовалютам в различных сферах.

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Интеграция биткоина в платежные системы Mercari и других организаций демонстрирует растущий интерес к цифровым активам и открывает новые перспективы для развития электронной коммерции.