По словам ИТ-директора Maelstrom Артура Хейса, истощение программы обратного репо ФРС и истечение срока действия важнейшего механизма финансирования для проблемных банков могут вызвать крах рынка в марте и заставить ФРС снизить процентные ставки. Биткойн может упасть на 20%-30%, но быстро восстановится, предсказал Хейс.

В то время как криптоинвесторы зациклены на неизбежном решении спотового биржевого фонда (ETF), которое может поднять цену BTC еще выше, Артур Хейс, директор по инвестициям семейного офиса Maelstrom и бывший генеральный директор BitMex, предупредил о потенциальном падении на 20-30% в ближайшие несколько месяцев.

Баланс программы обратного репо Федеральной резервной системы (RRP) быстро снижается, опускаясь до 700 миллиардов долларов с рекордного уровня в 2,5 триллиона долларов в конце 2022 года, и Хейс прогнозирует, что он достигнет своего исторического среднего показателя в 200 миллиардов долларов примерно к марту.

Во-вторых, важнейшая программа ФРС под названием Программа банковского срочного финансирования (BTFP), которая помогла предотвратить прошлогодний региональный банковский кризис, истекает 12 марта, что может создать турбулентность в банковской системе.

BTFP предоставила банкам финансирование для снятия депозитов, одалживая им деньги по номинальной стоимости их государственных облигаций США, на гораздо лучших условиях, чем продажа облигаций на открытом рынке в убыток из-за агрессивного повышения ставок ФРС.

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Хейс ожидает, что проект не будет продлен в течение этого года президентских выборов в США, что может обанкротить некоторые банки, которые несут огромные нереализованные убытки по своим облигациям.

По мере того, как наступает рыночный развал, Хейс предсказал, что ФРС снизит ставки на своем заседании 20 марта и возобновит линию финансирования BTFP.

Снижение может составить до 40%, если BTC вырастет до 60 000-70 000 долларов в ближайшие недели, написал Артур Хейс. "Биткоин изначально резко снизится на более широких финансовых рынках, но восстановится до заседания ФРС", - сказал Хейс. "Это потому, что биткойн является единственной нейтральной резервной валютой, которая не является обязательством банковской системы и торгуется по всему миру".

Хейс присоединился к реестру криптоаналитиков, которые недавно прогнозировали коррекцию для крипторынков. Так, CryptoQuant прогнозирует, что спотовое одобрение ETF будет событием "продать новости", и BTC может упасть до 32 000 долларов, в то время как K33 Research предложила уменьшить экспозицию по мере перегрева рынка. Биткойн в настоящее время превышает 43 000 долларов США.

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Представитель исследования Matrixport Маркус Тилен предупредил о коррекции биткойнов на основе технических показателей, при этом Комиссия по ценным бумагам и биржам потенциально откладывает решения по ETF из-за недостатков в подаче заявок. Отчет, возможно, способствовал снижению цены биткойна почти на 10% в начале этой недели.