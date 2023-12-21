Советский период оставил след во всех сферах жизни, включая компьютерную технику. Представляю вашему вниманию топ-10 компьютеров СССР, собранный на основе изучения этой удивительной части истории отечественной вычислительной техники. Давайте вместе окунемся в мир былых инноваций!

«Агат» (1984–1993)

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С 1984 года начался выпуск "Агата", ставшего первым советским домашним персональным компьютером. В своих первых годах существования "Агат" был востребован преимущественно учебными и научными учреждениями, прежде чем стать по-настоящему доступным для широкого потребителя только в последние годы СССР.

Этот первоначальный советский ПК был вдохновлен американским компьютером "Apple II", созданным в 1977 году. "Агат" не только стал первым своего рода персональным компьютером, но и заложил основу для будущих технологических разработок, став предком современных Айфонов и Макбуков. Над разработкой ПК трудился Научно-исследовательский институт вычислительных комплексов (НИИВК).

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Первоначальное производство "Агата" стартовало на Лианозовском электромеханическом заводе в 1983-1984 годах. Однако первая модель, "Агат-4", была выпущена ограниченным тиражом и обнаружила множество недоработок. Благодаря опыту и усилиям по устранению недостатков появилась улучшенная модель, "Агат-7", которая уже стала объектом массового производства.

Помимо "Агата-7", на рынке существовала модель "Агат-8", являвшаяся апгрейдом предыдущей версии. "Агат-8" отличался наличием второго флоппи-дисковода и соответствующего контроллера. Существует версия, что отличие заключалось не только в количестве дисководов, но и в наличии контроллера принтера.

Когда речь заходит о советской технике, компьютер "Агат" выделяется среди других. Внешне он отличался от "Apple II", известного своим клавиатурным корпусом и внешним блоком дисководов. Однако "Агат" предложил новое решение, базируясь в системном блоке, что сделало его более удобным для современного пользователя.

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Уникальность "Агата" заключалась в его модульной компоновке, с генеральной платой, предоставляющей возможности для оперативного ремонта и модернизации в любых условиях. Дизайн корпуса, хоть и отличался от первоначальной задумки о носимости, всё же удивлял своей изящностью и необычностью.

Производство "Агата" предложило разнообразие цветовых решений: белый, серый, бежевый, и чёрный - каждый из них имел свою изюминку. Кроме того, небольшое количество красных компьютеров было выпущено на заре производства. Этот вариант считается наиболее привлекательным, однако его редкость делает его поистине уникальным вариантом.

Комплектующие для компьютеров "Агат" в значительной мере изготовлялись внутри страны, подчеркивая особенность и самодостаточность отечественной технологической индустрии. Исключение составляли лишь дисководы, такие как ИЗОТ ЕС 5088 и ИЗОТ ЕС 5323, которые поставлялись из-за пределов страны, в частности, из Болгарии. Также к "чужакам" относился центральный процессор, известный как 6502, который, несмотря на свои американские корни, нашел применение не только в "Apple II", но и во многих других технических устройствах, включая робота Бендера и некоторые персональные компьютеры того времени.

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Однако из-за санкций и невозможности импорта процессоров из США, "Агаты" оснащались копиями 6502, выпускавшимися в Мексике, Индии и Восточной Азии. Несмотря на популярность оригинального процессора, его копии с успехом заменили западный аналог, обеспечивая работоспособность и эффективность компьютеров "Агат".

Этот 8-битный чип работал на частоте 1 МГц, в то время как оперативная память составляла 96 Кб, из которых 32 Кб размещались на генеральной плате, а остальное добавлялось через слоты расширения в виде 2-ух модулей по 32 Кб каждый. Объем ПЗУ достигал 2 Кб, на которых был сохранен системный монитор. Компьютер поддерживал несколько видеорежимов, включая символьные (32x32 и 64x64) и графические (от 128x128 до 280x192 точек), а максимальное количество отображаемых цветов составляло 16.

Отличительной чертой было интегрирование видеоадаптера в генеральную плату в модели "Агат-7", в то время как модуль процессора представлял собой отдельный блок, устанавливаемый в слот расширения. Сигналы выводились на RGB мониторы или мониторы с монохромным композитным входом. Загрузка осуществлялась с помощью флоппи-дисковода 5,25" или с кассетного магнитофона, хотя система записи на дискету не совместима с другими форматами.

Ранние версии "Агатов", оснащенные дисководом ИЗОТ ЕС 5088, имели возможность форматировать дискету до объема 140 Кб. В свою очередь, поздние модели с улучшенным контроллером дисковода (ИЗОТ ЕС 5323) позволяли записывать на дискету до 840 Кб данных, что являлось значительным улучшением по сравнению с предыдущими версиями.

Советские заводы и кооперативы активно производили разнообразные устройства для расширения функционала компьютера "Агат". Одним из таких инновационных модулей стала "ячейка 121", предназначенная для обеспечения совместимости "Агата-7" с оригинальным программным обеспечением для "Apple II". Кроме этого, на рынке появились контроллеры принтеров, сетевые карты, игровые джойстики, мыши, модемы и другие устройства.

Проект "Агат" заслуживает признания как успешный этап в истории отечественной вычислительной техники. Компьютеры этой линейки сыграли значительную роль в процессе компьютеризации советских школ. Более того, они расширили доступ советского общества к персональным компьютерам. Тем не менее, к концу 1980-х годов модель "Агат-7" начала утрачивать актуальность. Даже в период существования Советского Союза она постепенно уступала место более современным ПК, таким как "Электроника БК 0011" или "Электроника МС 0511". Производство "Агата-7" прекратили примерно в 1990 году, предоставив место новой модели - "Агат-9".

Изделие, ставшее экспонатом музея, увидело свет в августе 1989 года. Однако оно сильно пострадало от вандалов и небрежного обращения, что создает серьезные препятствия для его восстановления и сохранения в настоящее время.

«Корвет» (1987)

Персональный компьютер "Корвет" в 80-х годах прошлого века заслужил признание в Советском Союзе как выдающееся достижение науки и техники. Этот 8-разрядный ПК, разработанный учеными из Института ядерной физики МГУ - О. Щербаковым, А. Скурихиным и Н. Роем, был превосходным примером передовой технологии своего времени.

Серийное производство "Корвета" началось в 1987 году на ведущих предприятиях СССР, таких как Московский экспериментально-вычислительный центр ЭЛЕКС ГКВТИ, Ленинградское НПО "Электроавтоматика", Брестское промышленное объединение СВТ, Бакинское производственное объединение "Радиостроение" и другие.

"Корвет" предназначался для автоматизации управления специализированной техникой в научных разработках и расчетах. Считалось, что у этого ПК было ряд непревзойденных достоинств по сравнению с другими отечественными моделями. Особенно выделялась скорость отображения графики.

Выпущенная книга "Знакомьтесь: персональная ЭВМ Корвет" с вступительной статьей академика Е. П. Велихова и ведущие публикации в научно-популярных журналах подчеркнули значимость ПК "Корвет" для научного сообщества.

Расширенное использование "Корвета" в научных, образовательных и развлекательных целях придало ему статус универсального ПК. В конце 80-х и начале 90-х он стал платформой для увлекательных игр, таких как "Остров Сокровищ", Super Tetris, "Винни-Пух", "Беркут", Stalker, "Клад", PopCorn и другие.

Однако, с появлением более современных иностранных моделей на рынке, серийное производство "Корвета" столкнулось с снижением качества из-за сложности его схемы и проблем с производством мониторов и дисководов.

Хотя в начале 90-х годов "Корвет" был официально утвержден Министерством образования СССР для уроков информатики в школах, он уступил позиции более современным зарубежным ПК и практически вышел из употребления к 1992 году.

«Микроша» (1987)

Эволюция советских персональных компьютеров нашла своё начало в 1986 году с появлением первых статей в журнале "Радио", посвящённых созданию собственного компьютера "Радио-86РК". Этот шаг стал отправной точкой для развития уникальной линейки ПК в СССР, установив свои параметры как особый стандарт совместимости. После этого несколько отечественных заводов приступили к выпуску совместимых устройств, среди которых был и Лианозовский электромеханический завод, выпустивший в 1987 году модель "Микроша".

"Микроша", как и его предшественник "Радио-86РК", базировался на процессоре КР580ВМ0/КР580ИК80 (клон Intel 8080) с тактовой частотой 1,77 МГц. Объём оперативной памяти составлял 32 Кб, а постоянной памяти - 2 Кб, в которой был вшит системный монитор-загрузчик. Видеоадаптер поддерживал только монохромный текстовый режим 64 х 25 символов, хотя знакогенератор позволял создавать простые изображения до 128 х 50 точек. Для хранения данных использовался обычный магнитофон. В устройстве присутствовал системный разъём, предназначенный для подключения контроллера дисководов или расширения памяти, но заводская версия включала только ПЗУ-картридж с играми. Несмотря на свои скромные технические характеристики, стоимость компьютера на момент выхода на рынок составляла всего 500 рублей. Производство "Микроши" продолжалось по крайней мере до 1992 года. Эти Радио-86РК-совместимые ПК, наряду с клонами ZX-Spectrum и компьютерами серии "Электроника БК", сыграли значительную роль в распространении компьютерной грамотности среди советских граждан и способствовали формированию нового поколения талантливых отечественных программистов.

Экземпляр, выпущенный в 1987 году, был передан в дар музею Сергеем Епиковым из села Царёво. В настоящее время он полностью функционирует, однако ему не хватает двух клавиш.

«Специалист» (1985)

Советский журнал "Моделист-Конструктор" занимал ключевое положение в информационной среде пользователей компьютеров по всей территории СССР. Это была не только платформа для публикации системного программного обеспечения, но и связующее звено, предоставлявшее доступ к шестнадцатеричным дампам программ, оригинальным играм и адаптациям для компьютера «Специалист». Однако редакция журнала не могла полностью удовлетворить интересы пользователей, и значительная часть программного обеспечения распространялась через клубы энтузиастов и кооперативы в крупных городах.

В отличие от Радио 86РК, «Специалист» обладал только графическим режимом экрана, что позволяло создавать множество графических игр и программ. Большинство программ не только оставались оригинальными, но и адаптировались из различных машин, таких как Микро-80, Радио 86РК, УКНЦ, ZX-Spectrum и MSX. Однако с появлением «Орион-128» интерес к «Специалисту» начал угасать, и основная часть игрового программного обеспечения была перенесена на новую платформу.

Процессором компьютера «Специалист» служили КР580ИК80А или КР580ВМ80А (аналог i8080) с тактовой частотой 2 МГц. Память состояла из ОЗУ в объеме 32/48 КБ и ПЗУ в пределах 2-12 КБ. Вывод осуществлялся на бытовой телевизор, поддерживались чёрно-белый графический режим 384 × 256 точек и текстовый режим 25 строк по 64 символа из ПЗУ. Клавиатура содержала 72+2 клавиши и была плёночной. Внешняя память обеспечивалась бытовым кассетным магнитофоном. Для питания использовался блок от 220В, на выходе: +12В, +5В (1А), −5В, с потребляемой мощностью 10 Вт.

Среди наиболее известных оригинальных игр для компьютера «Специалист» можно выделить ZOO, Погоня, Душман, Sky Scrapper, Saboteur. Однако из-за ограничений оперативной памяти и сложностей в разработке, значительная часть игр представляла собой клоны или вариации Тетриса, Питона и Pacman, максимально используя графические возможности компьютера.

Для компьютера «Специалист» создавались множество вариантов управляющих программ, текстовых редакторов, музыкальных редакторов, синтезаторов речи, графических редакторов, отладчиков и дизассемблеров. На этой машине были доступны языки программирования: Ассемблер, Форт ([[FORTH]-83]), Паскаль (Паскаль-ЛС), C (Best-C), Бейсик в различных вариациях.

«Лик»

Компьютер «Специалист» имел семь различных модификаций, включая серийные модели. Все аналоги полностью соответствовали базовой модели. Одним из наиболее известных аналогов был ПК «Лик».

ПК «Лик» немного отличался от основной модели:

Расширение ОЗУ до 48 КБ

Изменения в программе «Монитор-1М» для упрощения отладки

Различия в схемотехнике и клавиатуре

ПК8000 «Сура» (1986)

Семейство компьютеров ПК8000, выпущенное на Пензенском заводе вычислительных электронных машин в 1986–87 годах, представляет собой уникальное явление в мире техники. Одной из его ключевых особенностей является 15-цветная графика, аналогичная стандарту MSX. В графическом режиме экран имеет разрешение 256×192 точек, позволяя создавать детальные изображения и качественную графику в играх или картинках.

ПК8000 предоставляет два текстовых режима с программируемым знакогенератором. Первый режим предлагает монохромное отображение, где каждому знакоместу можно выбрать лишь один из 15 цветов фона и изображения. Второй — цветной, позволяет для каждой группы по 8 символов знакогенератора выбирать комбинацию цветов изображения и фона. Это позволяет создавать не только текст, но и графические элементы, обеспечивая уникальные возможности для творчества и игр.

Экран компьютера оснащенный ОЗУ позволял быстро менять изображения, делать сдвиги, создавать анимацию практически мгновенно. Это выгодно отличало ПК8000 от других моделей, делая его первым домашним компьютером в СССР, способным отображать многоцветную графику.

Хотя ПК8000 имел свои преимущества в графике и играх, его производительность оставляла желать лучшего. Несмотря на рекламируемую совместимость с MSX, отличия в процессоре, отсутствие звукового генератора и ограничения в разрешении графики оставались значимыми недостатками.

ПК8000 "Сура" был значимым достижением в истории домашних компьютеров в СССР. Этот домашний компьютер, известный также как "Веста" и "Хобби", представлял собой совместимую с некоторыми стандартами MSX модель, сохраняя частичную совместимость, особенно в области видеоконтроллера, и поддерживая программируемый цветной знакогенератор. Однако процессор и звуковая система не были совместимы с MSX. Клавиатура также воспроизводила стиль MSX.

ПК8000 включал в себя две основные платы: процессорную и видеоадаптер. Имел встроенный блок питания. Общее количество микросхем на обеих основных платах составляло 88 штук, исключительно широко используемые и доступные микросхемы.

Использование 8 микросхем ПЗУ по 2 килобайта вместо 2-х микросхем объемом 8 или 16 килобайт позволило избежать дефицитных компонентов. ОЗУ же составляли 8 килобайтных чипов, что оптимально соответствовало требованиям.

ПК8000 были оснащены высококачественной герконовой 80-кнопочной клавиатурой. Наличие двух разъемов для джойстиков на правой стороне корпуса указывало на ориентацию компьютера на игровую аудиторию. Отсутствие поддержки высоких разрешений делало его менее привлекательным для профессионального использования, однако разнообразные режимы с цветным знакогенератором были весьма удобны для игр и учебных целей.

Сзади ПК8000 имели два разъема системной шины, что обеспечивало широкие возможности для последующего расширения. Также присутствовали параллельные порты для принтера, разъемы для магнитофона и телевизора. Хотя внешний вид мог показаться устаревшим из-за использования старых разъемов, их надежность и качество использования были весьма приемлемы.

Цена ПК8000 была высокой для домашних ПК советского производства, превосходя даже многие аналоги "Спектрума". Серийный выпуск был ограниченным - лишь 2037 экземпляров к октябрю 1988 года, несмотря на производство с 1987 года.

ПК8002 «Эльф» (1989)

В мире советских компьютеров довольно сложно было найти устройство, способное сравниться с зарубежными аналогами. Однако ПК8002 "Эльф" выделялся среди них благодаря своим графическим и звуковым возможностям.

Когда в 1989 году из московского НИИсчетмаша вышел ПК8002 "Эльф", это было значительным улучшением по сравнению с предшественником ПК8000. В новой модели появились высокое разрешение экрана, программируемая палитра с 256 цветами и аппаратные трёхцветные спрайты. Эти функции приближали устройство к мировым стандартам MSX2, делая его одним из наиболее передовых в области графики среди 8-разрядных компьютеров.

ПК8002 "Эльф" содержал 141 микросхему на одной плате, что делало его одним из самых сложных в стране по конструкции. Устройство поддерживало высокое разрешение до 512×212 точек в монохромном режиме, а количество аппаратных спрайтов достигало 64 штук размером до 16×212 точек каждый. Однако, ОЗУ составляло всего 64 Кбайт, что для игрового ПК того времени было недостаточным.

С двумя разъемами для джойстиков на боковой панели, ПК8002 являлся в первую очередь игровым устройством. Несмотря на свои передовые графические и звуковые возможности, из-за ограниченного выпуска и позднего появления, ПК8002 не смог соперничать с другими устройствами того времени, такими как "Вектор-06Ц".

«Орион-128» (1990)

В 1989 году три энтузиаста из Подмосковья — Вячеслав Сафронов, Владислав Сугоняко и Константин Коненков — представили уникальный продукт для радиолюбителей: 8-разрядный ПК под названием "Орион-128". Этот компьютер, подробное описание которого было опубликовано в журнале "Радио" в 1990–1991 годах, стал заменой устаревшему к тому времени "Радио-86РК".

"Орион" сочетал в себе совместимость с "РК" (включая клавиатуру и форматы хранения на кассете) и "Специалистом" (формат графического экрана). Некоторые концепции этого ПК могли быть заимствованы у других аналогичных моделей, таких как "Океан-240". Основной целью создателей было разработать доступный и функциональный компьютер, который не требовал дорогих и редких компонентов, однако обладал широкими возможностями, включая графику.

В "Орионе" использовался процессор КР580ВМ80А как наиболее доступный для любителей. Архитектура "Ориона" позволяла процессору работать на максимальной частоте 2,5 МГц без задержек, что делало его одним из самых быстрых компьютеров на базе данного процессора. Основная конфигурация "Ориона" включала 128 Кбайт ОЗУ и 2 Кбайт ПЗУ с предусмотренными графическими режимами.

"Орион" предлагал три графических режима: монохромный с двумя палитрами, 4-цветный и 16-цветный. Это позволяло создавать как игры, так и другие программы с различными графическими эффектами, включая цветные изображения с разрешением 384×256 точек.

В отличие от большинства ПК того времени, "Орион" хранил изображение в видеопамяти не построчно, а постолбцово, что ускоряло вывод графики на экран. Также он позволял использовать до 4 независимых кадровых буферов с мгновенным переключением между ними, что было полезно для программ, требующих динамичного изображения.

Для "Ориона-128" была разработана операционная система ORDOS, аналогичная CP/M, но работающая с ROM-дисками, RAM-диском и магнитофоном. Это позволяло удобно работать с компьютером без необходимости использования дорогостоящих дисководов.

Среди недостатков "Ориона" стоит отметить отсутствие аппаратных скроллингов, высоких разрешений экрана и аппаратного звукогенератора, что ограничивало некоторые возможности данной модели.

«Искра 1080 Тарту» (1988)

С 1988 года на курском ПО «СчётМаш» началось производство ПК "Искра 1080 Тарту". Этот компьютер стал весьма оригинальной моделью, базирующейся на процессоре КР580ВМ80А. Одной из его ключевых особенностей был обширный объём оперативной памяти (64 Кбайта) и постоянной памяти (20 Кбайт). Значительным преимуществом было наличие не только Бейсика в постоянной памяти, но и программы-монитора, дизассемблера и загрузчика дисковой CP/M. Некоторые из этих ПК имели встроенные контроллеры дисковода на основе микросхемы КР1818ВГ93, а для других предусматривалась возможность установки недостающих деталей.

Одной из интересных особенностей ПК "Искра 1080 Тарту" была возможность одновременной работы оперативной и постоянной памяти в едином адресном пространстве процессора без применения страничной адресации. Также стоит отметить двухплоскостную организацию видеопамяти и программируемую палитру. Это позволяло регулировать объём видеопамяти в зависимости от необходимой цветовой гаммы: для монохромной картинки требовалось лишь 12 Кбайт видео-ОЗУ, в то время как для создания изображения с 4-мя цветами задействовали уже 24 Кбайта. Графика поддерживала 4 цвета (с возможностью выбора цвета для каждой точки) и имела программируемую палитру из 16 оттенков, обеспечивая высокое разрешение - 384×256 точек. Модель "Искра 1084" позволяла использовать вдвое большее разрешение - 768×256, что было более удобным для профессионального применения ПК.

ПК "Искра" обладал удобной герконовой клавиатурой и предоставлял возможность расширения функционала через два системных разъёма. Несмотря на отсутствие звукового генератора, что было характерно и для многих других моделей, звук мог быть воспроизведён программно.

«Юниор ФВ-6506» (1990)

Когда речь заходит о советских домашних ПК, многие знакомы с основными моделями. Однако, существуют уникальные и менее известные устройства, среди которых выделяется компьютер «Юниор ФВ-6506», произведенный Киевским заводом управляющих и вычислительных машин (УВМ) начиная с 1990 года.

Этот компьютер базируется на стандартном процессоре КР580ВМ80А, но привлекает внимание своим объемом оперативной памяти - 128 Кбайт, а также удобной 88-клавишной клавиатурой. Однако, следует отметить, что объем постоянной памяти (ПЗУ) составляет всего 2 Кбайт.

Уникальность «Юниора» заключается в его способности запускать операционную систему CP/M-80 с кассеты, что позволяло работать с этой операционной системой без необходимости использования дисковода. Этот компьютер имеет специальные выходы для управления магнитофонами, оборудованными соответствующими входами для внешнего управления, что открывало возможность работы с магнитофонами различных моделей, включая те, что использовались у компьютеров с электронным управлением, например, моделей «Маяк-231, 232, 233 и 240».

Пользователям «Юниора» становились доступны множество возможностей операционной системы CP/M: трансляторы и интерпретаторы различных языков программирования, текстовые редакторы, электронные таблицы, базы данных, а также игры. Важно отметить, что доступ к этим функциям был предоставлен исключительно в текстовом формате, поскольку стандартные программы для CP/M не поддерживали графику.

Однако, следует выделить графические возможности «Юниора». Несмотря на небольшое разрешение графики - всего 240×120 точек, это значительно превосходило классические текстовые псевдографические решения. Более того, наличие двух палитр по 8 цветов в каждой и возможность использовать цветные тексты и псевдографику делали его привлекательным для пользователей.

Заключение

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Спасибо за внимание к этим историческим компьютерам! Каждая из этих моделей несет в себе частичку удивительной технической эры СССР. Надеюсь, что мой список позволил вам вспомнить или узнать что-то новое о выдающихся компьютерах того времени. Пусть эти компьютеры будут напоминанием о научно-техническом прогрессе и наследии, оставленном великой страной!