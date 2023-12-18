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Компания Рутек представила российский смартфон Р-ФОН на ОС Роса Мобайл
Р-ФОН работает на операционной системе Роса Мобайл, основанной на Linux с фокусом на конфиденциальности пользователей, и имеет эмулятор Android-приложений. В комплекте смартфона — собственный магазин приложений РОСА Маркет, аналог Telegram - приложение Мессенджер и приложение Диск для облачного хранения данных.

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Представляю вам долгожданный Р-Фон – первый смартфон, разработанный и собранный в России, с инновационной операционной системой на базе Linux.

Новый смартфон от Рутек, представлен с внушительным AMOLED-дисплеем, имеющим диагональ 6,7 дюйма и разрешение 1080 х 2412 пикселей. Особенностью этого дисплея является поддержка частоты обновления изображения до 120 Гц, что обеспечивает плавность и качество изображения.

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Сердцем Р-ФОН является однокристальная система MediaTek Helio G99. Смартфон получил 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Его корпус имеет толщину 7,8 мм и весит 189 граммов.

Основная камера смартфона оснащена 50-мегапиксельным датчиком изображения и объективом с диафрагмой F/1,8. Кроме того, установлен датчик глубины разрешением 2 Мп. Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп.

Аккумулятор Р-ФОН имеет ёмкость 5000 мА•ч и поддерживает зарядку мощностью 18 ватт. Также имеется разъем 3,5 мм для использования проводных наушников.

Р-Фон, на которого так долго ждали, но видели лишь немногие. Это необычное устройство обладает двумя важными особенностями. Во-первых, это полностью российский продукт, собираемый компанией RUTEQ на территории России. Во-вторых, это первый смартфон, оснащенный отечественной мобильной операционной системой "РОСА Мобайл" на базе ядра Linux.

Пользователь не заметит, что в основе системы лежит Linux, поскольку интерфейс этой ОС адаптирован под мобильные устройства и напоминает управление в Android. Переход для пользователей стандартных смартфонов будет легким и понятным, особенно при наличии привычных элементов управления, таких как три кнопки внизу экрана.

Р-Фон поддерживает использование Android-приложений из коробки. На устройстве доступны нативные приложения, имеющие овальные иконки и разработанные специально для ОС "РОСА Мобайл". Круглые иконки обозначают стандартные Android-приложения, доступные для загрузки из RuStore.

В фирменном магазине приложений Р-ФОНа "РОСА Маркет" есть приложение Мессенджер, схожее по функционалу с Telegram, и приложение Диск для облачного хранения данных.

Несмотря на первоначальную совместимость с Android, в планах разработчиков создание собственного магазина приложений. Задача заключается в привлечении сообщества программистов, которые работали с Linux и могут портировать свои приложения на новую платформу.

Руководитель АО "НТЦ ИТ РОСА" подчеркнул, что большинство приложений требуют некоторых изменений интерфейса для адаптации, однако Linux-приложения минимально нуждаются в модификациях.

Смартфон постепенно появится на прилавках, в первую очередь, предназначаясь корпоративным пользователям и государственным структурам. За год он будет доступен для широкой аудитории. Продукт зарегистрирован в Минпромторге как полностью отечественное оборудование, произведенное в Саранске на импортных компонентах.

Генеральный директор RUTEQ, Дмитрий Иванников, заявил, что устройство полностью соответствует всем необходимым критериям для признания российским продуктом. Были предоставлены все документы, подтверждающие права на использование, модификацию и производство каждого компонента устройства.

Важным аспектом является собственное программное обеспечение смартфона, обеспечивающее безопасность данных и ставящее серьезные вызовы разработчикам. Например, камера с 50-мегапиксельным сенсором требует высокой вычислительной мощности для обработки снимков на устройстве. Создатели Р-Фона обещают в ближайшее время совершенствовать и улучшать функционал смартфона.

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Сможет ли новая российская разработка конкурировать с иностранными флагманами? Пишите в комментариях. 

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