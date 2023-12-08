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Концерн "Калашников" сообщил о начале поставок военным новых комплектов боевого снаряжения "Стрелок".
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Комплект боевого снаряжения "Стрелок" представляет собой инновационное решение в области индивидуальной защиты и оснащения военнослужащих.
Основными компонентами комплекта являются бронежилет "Корсет плюс" 5 класса защиты с системой распределения веса, модули дополнительной защиты, набор подсумков, рюкзак на 30 литров и транспортировочная сумка.
КБС "Стрелок" обладает рядом важных характеристик, среди которых увеличенная площадь противоосколочной защиты до 135 квадратных дециметров, защита от винтовочных патронов 7,62х54 мм с термоупрочненным сердечником, повышенный уровень противоосколочной стойкости и распределение веса бронежилета для удобства и эргономики в использовании.
Это новое боевое снаряжение предоставляет военнослужащим возможность эффективно выполнять свои обязанности в различных условиях и при различных задачах. Гибкость конфигурации бронежилета и возможность его регулировки под обмундирование в разные времена года делает "Стрелок" необходимым компонентом в арсенале современного военного.
В заключении, важно подчеркнуть, что комплект "Стрелок" от концерна "Калашников" представляет собой не только значимый шаг в развитии боевой техники, но и стратегическое решение для обеспечения безопасности и защиты военнослужащих Российской Федерации.