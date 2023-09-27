Советские елочные игрушки несут в себе не только детские воспоминания, но и потенциал неплохого заработка. Ваши старые украшения, покоящиеся на антресолях, могут оказаться ценным находками, способными принести дополнительный доход. Ностальгия здесь далеко не всегда играет решающую роль, ведь среди коллекционеров существует настоящий ажиотаж по советским новогодним артефактам.

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Процесс создания советских елочных украшений был тщательно регулирован. Из хрупкого стекла воплощались маленькие фигурки и сценки, отражавшие важные события в жизни страны или волшебные моменты из сказок.

Елочные игрушки из эпохи СССР можно найти на барахолках, блошиных рынках и даже на аукционах. Большинство экземпляров, выпущенных с начала 1970-ых и до распада Советского Союза, сохранились в достаточно больших количествах, и спрос на них может быть не очень высоким. Тем не менее, среди них встречаются уникальные редкие экземпляры, которые могут стать настоящими сокровищами для коллекционеров.

Одним из ключевых факторов, влияющих на сегодняшнюю стоимость таких игрушек, является их состояние. Игрушка с осыпающейся краской или даже маленькой трещиной может значительно потерять ценность, поэтому коллекционеры всегда ищут экземпляры в сохранности.

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Но настоящие сокровища среди советских елочных игрушек могут иметь довольно внушительную стоимость. Вот несколько примеров:

Дюймовочка на ласточке – от 20 до 35 тысяч рублей

Эта уникальная игрушка, созданная из ваты и папье-маше в начале XX века, стала настоящим объектом страсти среди коллекционеров. Каждый год ценность этого экземпляра только увеличивается, поскольку вату, из которой она изготовлена, крайне сложно сохранить в безупречном состоянии после почти столетнего существования

Набор сказочных героев "Чиполлино" – от 40 тысяч рублей (стандартный набор из 16 игрушек), от 600 тысяч рублей (расширенный набор из 23 фигурок)

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На рынке существует несколько вариантов наборов "Чиполлино". Стандартный набор из 16 фигурок, хотя и не является редкостью, все равно может приносить радость своим владельцам. Его цена составляет около 40 тыс. рублей.

Однако, настоящими сокровищами считаются расширенные наборы из 23 фигурок. Их стоимость достигает 600 тыс. рублей и более. Эти наборы включают в себя дополнительных персонажей, которых ценят за свою уникальность и редкость.

Вы можете собирать отдельных персонажей, цены на них разнятся. Главный герой, Чиполлино, остается одним из самых доступных персонажей, и его стоимость варьируется от 1 500 до 7 500 рублей. Барон Апельсин и сыщик мистер Морковь могут быть проданы за 16 тыс. рублей каждый. Однако самым дорогим из них является синьор Помидор, цена на его фигурку достигает 19 тыс. рублей.

Конек-горбунок – от 60 тысяч рублей

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На аукционе эту стеклянную фигурку, аккуратно украшенную глазурью и созданную в 60-е годы XX века, вы можете приобрести от 60 тысяч рублей. Эта уникальная работа искусства привлекает внимание коллекционеров по нескольким ключевым причинам. Во-первых, она обладает удивительным сюжетом. Во-вторых, стоит отметить, что она относится к редким экземплярам, что делает ее еще более ценной в глазах коллекционеров. И, наконец, ее яркая окраска придает ей особую привлекательность и выделяет ее из множества других артефактов.

Медведь на мотоцикле – от 70 тысяч рублей

Забавные украшения в виде медведей на мотоциклах начали появляться еще задолго до революции, что делает их действительно ценными коллекционными артефактами. Несмотря на запреты и ограничения, новогодние елки продолжали украшать, и этот непоколебимый дух праздника придавал особое значение новогодним игрушкам.

Медведи на мотоциклах не имеют стальных конструкций, сохранить их в первозданном виде становится все сложнее со временем. Картон, обложенный тонким слоем фольги, подвергается износу, и игрушки могут потерять свою первозданную красоту.

Набор "15 республик СССР" – от 50 тысяч рублей

Такие наборы, как Набор «15 республик СССР» являются настоящими сокровищами для коллекционеров. Найти полную коллекцию может быть довольно сложной задачей, и именно это делает их особенно ценными на рынке. Стоимость таких наборов начинается от 50 тысяч рублей, но она может значительно возрастать в зависимости от редкости, состояния и упаковки коллекционных предметов. В хорошем состоянии с оригинальной упаковкой, коллекцию можно успешно продать за 70 тысяч рублей или даже больше. Эти фигурки не только являются предметами коллекционирования, но и носят историческую и культурную ценность. Они позволяют погрузиться в мир традиций и красоты национальных костюмов разных стран.

Индус с ананасом – от 100 тысяч рублей

Эксклюзивная ватная игрушка, созданная мастерами знаменитой артели "Изокульт", представляет собой настоящий раритет. Воплощая в себе нечто уникальное для времен СССР, она обладает ценностью, которая выходит за рамки обыденного. Ее история и сюжет являются настоящей изюминкой.Сегодня, сохраняя свой отличный внешний вид, эта удивительная игрушка может легко уйти на аукционе за более чем 100 тысяч рублей.

Пограничник с собакой – от 100 тысяч рублей

Знаменитая елочная игрушка с изображением героя Советского Союза, Никиты Карацупы, и его верного спутника, собаки Ингуса, стала настоящим символом мужества и преданности. Никита Карацупа прославился своими смелыми рейдами на границе и всегда имел верных спутников в лице своих дружелюбных Ингусов.

Помимо своей службы, Карацупа также оставил нам ценное наследие в виде книги "Записки следопыта", которая до сих пор вдохновляет новых поколений следопытов. Его имя было знакомо каждому советскому школьнику, и он стал легендой в мире пограничников. Не только как пограничник, но и как эксперт по дрессировке собак, Никита Карацупа разработал уникальную методику обучения собак. Интересно, что у Никиты было пять собак, их всех звали Ингусами, но самая первая, известная как Индус, получила свое имя в честь дружеских отношений с Индией.

Все игрушки "Пограничник с собакой" с изображением Никиты Карацупы имеют большую ценность, стоимость которой превышает 100 тысяч рублей. Они изготовлены из картона, что делает их еще более ценными, ведь не каждый материал может сохранить свою ценность на протяжении стольких лет, как картон в этой знаменитой игрушке.

Набор "Доктор Айболит" – от 150 тысяч рублей

Коллекция включает в себя пять уникальных персонажей, которые стали главными героями в несомненном литературном шедевре Корнея Чуковского. Эти выдающиеся фигурки, созданные в послевоенное время, представляют собой истинные произведения искусства. Они выполнены из прозрачного стекла, которое придает им невероятную прелесть и блеск. Но это еще не все — каждая фигурка украшена перламутровым напылением, что придает им загадочное сияние.

О.Ю. Шмидт с белым медведем устанавливают флаг на Северном полюсе – приобрели на аукционе за 189 000 рублей

Елочная игрушка "Северный полюс" в каталоге именуется "О.Ю. Шмидт с белым медведем устанавливают флаг на Северном полюсе". Один из аукционов, посвященных этой игрушке, завершился после 102 ставок на сумму 189 000 рублей. Герои изображены с другого ракурса, не как в стандартном образце, который зафиксирован в каталоге. Желание приобрести уникальный экземпляр, не вошедший в каталог, побудило коллекционера поднимать цену до такой высокой планки.

Игрушка «Лиса» из набора по сказке «Колобок» – приобрели за 333 000 рублей

Зачастую в мире коллекционирования истинные ценители готовы отдать значительно больше, чем каталожную цену, чтобы приобрести уникальные экземпляры. Это является одной из причин, почему ёлочная игрушка "Лиса" из набора, вдохновленного сказкой "Колобок", была продана почти за 333 000 рублей.

Красавица в шубке – приобрели на аукционе за 435 750 рублей

Каталоги ёлочных игрушек всегда остаются неполными. В январе 2020 года был продан предмет, о котором никто даже не подозревал – игрушка под названием "Красавица в шубке". Этот эксклюзивный экземпляр не фигурировал в каталогах на момент начала аукциона. Однако благодаря упорной борьбе участников (74 ставки) история этой игрушки приобрела новое значение. Итоговая сумма торгов, равная 435 750 рублей, подчеркивает уникальность и желание коллекционеров обогатить свои коллекции чем-то особенным.

Лягушку с часами – приобрели на аукционе за 584 822 рубля

Лягушка с часами из набора "Золотой ключик", которой не одобрили серийный выпуск, стала настоящей реликвией для коллекционеров. На недавнем аукционе эту уникальную игрушку продали за впечатляющую сумму в 584 822 рубля. Это, безусловно, стало рекордом среди цен на игрушки этой серии и привлекло внимание общественности.

Цены на другие персонажи из набора "Золотой ключик", такие как лиса Алиса и кот Базилио, также остаются на высоком уровне и могут достигать до 100 тысяч рублей. Эти уникальные игрушки с историей имеют особое место в сердцах коллекционеров и являются настоящими ценностями для поклонников.

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С каждым годом раритетные советские елочные игрушки становятся все ценнее, их цены на аукционах и рынках растут. Сегодня они уже не просто украшения для елки, но и настоящие произведения искусства, которые привлекают внимание не только коллекционеров, но и музеев, устраивающих выставки посвященные этим уникальным артефактам.