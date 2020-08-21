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Потенциально престижный международный конкурс, который решили провести мы с ребятами на даче. Все производители компьютерного железа поборолись за Виртуальный Алмазный Кубок лидера дизайна в своей номинации.

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Накануне старта конкурса, высокое жюри собралось в загородной резиденции и познакомилось с официальными партнерами конкурса - Tullamore Dew, Xenta и Kerisac. После чего, приступило к основной части программы. В состав высокого жюри вошли пятеро экспертов, постоянно поддерживающих уровень осведомленности о современном рынке компьютерных компонентов и находящихся в курсе всех новинок. Трое из нас этим занимаются в связи с работой, остальные двое находятся в теме благодаря своему фанатичному хобби. Собрались отборные кадры, среди которых нет таких, которые что-то еще пока не видели. Тем более что практика заказов из США и Китая позволяет лучшим из нас утверждать, что они своими глазами видят даже больше, чем байеры оптовых компаний, наподобие Инлайн или Мерлион. Двое из пятерых обладают образованием в области дизайна, трое из пятерых ежедневно оценивают либо разрабатывают дизайн в различных сферах деятельности. В общем-то, подробности тут не нужны, достаточно знать, что случайных людей в жюри не было.

Была выбрана простая и логичная методика. Сначала вся компьютерная индустрия была поделена на 16 номинаций. В каждую из них были отобраны по нескольку номинантов – торговых марок. Делалось это так – каждый из нас написал своих три-пять претендентов без сортировки, затем в список вносились все, кого упомянули хотя бы раз. Поэтому количество номинантов в каждой номинации получилось разным. Затем, каждый из нас «тайно» расставлял полученный список номинантов по рейтингу. После этого подсчитывался итоговый счет и далее, после небольшого обсуждения (если требуется), выявлялся победитель, которому и «вручался» почетный Виртуальный Алмазный Кубок.

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Итак, барабанная дробь… начинаем оглашение номинаций и победителей Feng-Shui PC Design Awards 2020!

Первая номинация - Компьютерный корпус до 100$. Номинанты – Aerocool, BeQuiet!, Cougar, Deepcool, Metallic Gear, NZXT, Phanteks, SilverStone, Thermaltake, Zalman. В напряженной борьбе, с минимальным перевесом побеждает Deepcool. За такие достижения, как вся линейка Matrexx, Macube и, решающим фактором стал новый корпус CL500.

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Компьютерный корпус 100-300$. Номинанты – BeQuiet!, Corsair, EVGA, Fractal Design, Jonsbo, LianLi, NZXT, Phanteks, SilverStone, Thermaltake. С ощутимым отрывом победу одерживает Phanteks, за счет таких непобедимых позиций, как P600S, Enthoo Evolv X и mATX, впечатление от уровня компании не испортил даже неудачный P500A.

Компьютерный корпус от 300$. Номинанты – Asus, Cooler Master, Deepcool, LianLi, InWin, Phanteks, Thermaltake. Уверенно побеждает InWin, причем не только за счет футуристических кейсов по цене авто, но и за счет вполне «земных» моделей 905 и 915.

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Материнская плата. Номинанты – ASRock, ASUS, EVGA, Gigabyte, MSI, NZXT. Победу одерживает Gigabyte с минимальным перевесом над Asus. Достижение стало возможно благодаря двум моделям из серии Vision – Z490 Vision G и B550 Vision D.

Видеокарта. Номинанты – ASUS, Colorful, EVGA, Gigabyte, KFA2, MSI, Nvidia, Palit, Sapphire, Zotac. Ожидаемая победа достается KFA2, за все белые карты, начиная от Mini, заканчивая HOF. Кстати, ближайший конкурент – референсы от Nvidia.

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Оперативная память. Номинанты – ADATA, Corsair, Crucial, G.Skill, Geil, Gigabyte, HyperX, KFA2, Team Group, Thermaltake. В RAM-номинации победа достается также гонконгской KFA2, она же Galax, она же Galakuro. Новые Lab Diamond и Lab Phantom вознесли марку на высоту, недосягаемую для ближайшего конкурента Corsair.

Низко-профильный кулер. Номинанты – AMD, BeQuiet!, Cooler Master, Cryorig, Jonsbo, Noctua, Phanteks, Scythe, SilverStone, Thermalright, Thermaltake. Победа достается Scythe, за счет бессмертного Big Shuriken, теперь в третьей инкарнации.

Башенный кулер. Номинанты – Alseye, Arctic, BeQuiet!, Cooler Master, Corsair, Cryorig, Deepcool, Enermax, Gigabyte, Noctua, Phanteks, Scythe, Thermalright, Zalman. Среди башен побеждает Deepcool, за счет одного-единственного шедевра по имени Fryzen. Любителям Интел остается только сожалеть.

СЖО. Номинанты – Alseye, ASUS, Corsair, Deepcool, EKWB, Enermax, Fractal Design, Gigabyte, ID-Cooling, LianLi, NZXT, Raijintek, SilverStone, Thermaltake. В данной номинации новые поступления полностью перевернули расстановку сил, победа за горячей новинкой от Lian Li – неотразимой водянкой Galahad.

Вентилятор. Номинанты – Alseye, Arctic, BeQuiet!, Bitfenix, Corsair, Cryorig, Deepcool, EKWB, Enermax, Fractal Design, Jonsbo, LianLi, Noctua, Noiseblocker, NZXT, Phanteks, Scythe, Thermalright, Zalman. Победа досталась марке, которая отличилась в первую очередь дизайнерскими инновациями, это Alseye. Просто взгляните на линейку X12.

SSD формат 2,5”. Номинанты – Geil, HyperX, Intel, OCZ, Plextor, PNY, Samsung, Sandisk, Seagate, Silicon Power, Team Group, Teclast, Transcend, WD. Вопреки ожиданиям, побеждает не подсветка, а строгий аккуратный классический стиль от Samsung.

SSD формат M2. Номинанты – Adata, Gigabyte, Hikvision, Kingston, Klevv, Patriot, Plextor, PNY, Samsung, Sandisk, WD. Всех опережает, сверкая орлиным стилем радиатора, Aorus от Gigabyte.

Блок питания. Номинанты – ASUS, BeQuiet!, Chieftec, Corsair, Deepcool, Enermax, EVGA, InWin, NZXT, Phanteks, Seasonic, Super Flower, Thermaltake. Борьба была нешуточной и хаотичной, так как дизайн блока питания – это вообще странная тема для разговора.) Но победитель есть, и это ASUS со своей новинкой.

Монитор. Номинанты – Acer, Alienware, AOC, ASUS, BenQ, Dell, HP, Iiyama, LG, NEC, Philips, Samsung, Viewsonic. Буквально в один голос побеждает ASUS за счет своей дизайнерской серии серебристых цветов. Alienware не хватило совсем чуть-чуть.

Клавиатура. Номинанты – Alienware, ASUS, Cooler Master, Corsair, Cougar, Gigabyte, HyperX, Logitech, MSI, Razer, Redragon, Steelseries, Thermaltake. Победа достается Alienware, благодаря фирменному стилю, например чудесной AW768.

Мышь. Номинанты – Acer, Alienware, ASUS, Corsair, Cougar, HP, HyperX, Logitech, Madcatz, MSI, Patriot, Sharkoon, Zerodate. Неявная победа за ASUS, которую признали справедливой за счет большого выбора псевдо-геймерских мышей ROG довольно классного дизайна.

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Вот и всё, конкурс завершен. Победители ликуют, проигравшие уходят исправлять недоработки и увольнять своих дизайнеров.

Мероприятие удалось. После его окончания, высокое жюри и гостей церемонии ждал пир, водные процедуры и дискотека. Я даже хотел сначала выложить видео с мероприятия, под воздействием продукции официальных партнёров, но другие «академики» меня отговорили, ибо это личное, всё-таки.) Главное, что я забрал все протоколы конкурса, для того, чтобы рассказать людям – как тяжело производителям достается победа в области дизайна!

До новых встреч, Фен-Шуй с вами!