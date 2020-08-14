Фэйл при попытке сборки ПК из 100% железа не-китайских брендов
Почему китайцы побеждают в технологиях? Из-за количества? Не только. Возможно, из-за традиционного аскетизма и концентрации на работе, в ущерб любым радостям жизни? Пока Боб Сван (Intel) весело проводит выходные с друзьями и семьей, Лиза Су (AMD) ночами сочиняет предложения для перспективы удешевления новых техпроцессов. Результат видят все – простые геймеры, ритейлеры, вендоры, фондовый рынок.
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Понимая все эти тенденции, поспорили мы недавно с коллегами – а что если собрать комп полностью без Китая. Не то, чтобы без надписей made in China, нет, это невозможно. А просто из комплектующих европейских и американских брендов, на 100%. Решили, что российские железки тоже можно использовать, если найдутся такие.) Это была актуальная тема, потому что одному из нас уже давно пора было обновить систему.
Значит, стали выбирать по порядку. Сложности возникли с материнской платой. По условиям задачи, вырисовывался выбор только между EVGA и NZXT. А это значит, что система должна быть строго на Интеле. В РФ продаются платы этих фирм только на старом чипсете, зато в Newegg есть в продаже EVGA Z490 FTW WiFi. Со всеми путешествиями и поборами, на руках она окажется примерно за 30 тысяч рублей. После сопоставления обзора данной платы с размером жабы, все-таки победило ожидание потенциала и качества от американского производителя. С остальными компонентами проблемы выбора не возникло, значит можно заполучить себе на стол систему без единого азиатского логотипа. Я был доволен. Но не все со мной согласились.
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Условия задачи якобы немножко нарушала надпись Geforce RTX от Nvidia, у которой владелец и со-основатель – Дженсун Хуанг. Аргумент был такой, что Nvidia – якобы просто китайская фирма на территории США. Возник раскол в кружке единомышленников, потому что для меня вышеназванный аргумент звучал как полнейшая дичь. Начались споры и разногласия – достаточный ли это аргумент, чтобы заменить эту видеокарту на какой-нибудь снятый с продажи референсный глючный Radeon, от якобы американской AMD? Тогда пришлось вспомнить о том, что Radeon – это суббренд компании ATI, которую вообще основали эмигранты из Гонконга. Настал тупик «бытового национализма».)
Дальше – больше. После этого, мы дружно прочитали в открытых источниках, что основателем безальтернативного поставщика нашей топовой «американской» материнки является этнический китаец Эндрю Хан, вот этот умнейший дядька:
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Получается, что не только ATI, Nvidia и NZXT, но и EVGA – это бренды, которые создали китайцы, всего лишь на территории США. Это стало небольшим разочарованием для всех, зато большим облегчением. На этом все дружно решили бросить безнадёжную затею и подписаться на твиттер Андрюхана.)
Бесспорно, наш замысел был немного бредовый, но фиаско в поиске не-азиатских производителей компьютерного железа наводит на определенные размышления.
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Как так вышло, что в наше время, ни Европа, ни Америка не способны обойтись без сокета из Азии? И почему без участия китайцев нет технологий?
Ответы на эти вопросы ищет весь мир. А нам остается только одно – верить и надеяться на светлое будущее российской науки.
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