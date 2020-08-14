Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Почему китайцы побеждают в технологиях? Из-за количества? Не только. Возможно, из-за традиционного аскетизма и концентрации на работе, в ущерб любым радостям жизни? Пока Боб Сван (Intel) весело проводит выходные с друзьями и семьей, Лиза Су (AMD) ночами сочиняет предложения для перспективы удешевления новых техпроцессов. Результат видят все – простые геймеры, ритейлеры, вендоры, фондовый рынок.

реклама

Понимая все эти тенденции, поспорили мы недавно с коллегами – а что если собрать комп полностью без Китая. Не то, чтобы без надписей made in China, нет, это невозможно. А просто из комплектующих европейских и американских брендов, на 100%. Решили, что российские железки тоже можно использовать, если найдутся такие.) Это была актуальная тема, потому что одному из нас уже давно пора было обновить систему.

анонсы и реклама Лови момент - дешевая RTX 2060 Gigabyte MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке Супердешевая 1660 - смотри цену сидя 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке

Значит, стали выбирать по порядку. Сложности возникли с материнской платой. По условиям задачи, вырисовывался выбор только между EVGA и NZXT. А это значит, что система должна быть строго на Интеле. В РФ продаются платы этих фирм только на старом чипсете, зато в Newegg есть в продаже EVGA Z490 FTW WiFi. Со всеми путешествиями и поборами, на руках она окажется примерно за 30 тысяч рублей. После сопоставления обзора данной платы с размером жабы, все-таки победило ожидание потенциала и качества от американского производителя. С остальными компонентами проблемы выбора не возникло, значит можно заполучить себе на стол систему без единого азиатского логотипа. Я был доволен. Но не все со мной согласились.

реклама

Условия задачи якобы немножко нарушала надпись Geforce RTX от Nvidia, у которой владелец и со-основатель – Дженсун Хуанг. Аргумент был такой, что Nvidia – якобы просто китайская фирма на территории США. Возник раскол в кружке единомышленников, потому что для меня вышеназванный аргумент звучал как полнейшая дичь. Начались споры и разногласия – достаточный ли это аргумент, чтобы заменить эту видеокарту на какой-нибудь снятый с продажи референсный глючный Radeon, от якобы американской AMD? Тогда пришлось вспомнить о том, что Radeon – это суббренд компании ATI, которую вообще основали эмигранты из Гонконга. Настал тупик «бытового национализма».)

Дальше – больше. После этого, мы дружно прочитали в открытых источниках, что основателем безальтернативного поставщика нашей топовой «американской» материнки является этнический китаец Эндрю Хан, вот этот умнейший дядька:

реклама

Получается, что не только ATI, Nvidia и NZXT, но и EVGA – это бренды, которые создали китайцы, всего лишь на территории США. Это стало небольшим разочарованием для всех, зато большим облегчением. На этом все дружно решили бросить безнадёжную затею и подписаться на твиттер Андрюхана.)

Бесспорно, наш замысел был немного бредовый, но фиаско в поиске не-азиатских производителей компьютерного железа наводит на определенные размышления.

реклама

Как так вышло, что в наше время, ни Европа, ни Америка не способны обойтись без сокета из Азии? И почему без участия китайцев нет технологий?

Ответы на эти вопросы ищет весь мир. А нам остается только одно – верить и надеяться на светлое будущее российской науки.