Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Интернет полон тестов и обзоров систем охлаждения – водянок, воздушных процессорных кулеров, корпусных вентиляторов и т.д. В условиях, когда нет возможности зайти в магазин и пощупать весь ассортимент, люди вынуждены доверять печатным материалам, таблицам и диаграммам. Осторожно, тут можно жестко обломаться.

реклама

Если брать наиболее популярные и псевдо-научные источники, наподобие Gamers Nexus, мы увидим убедительное обоснование методик тестирования и широкий ассортимент моделей для сравнения. Что касается температурных тестов, вопросов к грамотным обзорщикам возникнуть не должно, на 99%. Этот оставшийся 1% сомнения зародил во мне один из экспертов с форума overclockers.ru, назвав аргументы, на которые пока не ответил уважаемый Стив Бёрк, несмотря на собственную инициативу поговорить об этом подробнее. Речь идет о неоднозначности принципов рассеивания тепла со старших мульти-чиплетных CPU AMD 3000 серии, по сравнению с процессорами Intel. Впрочем, оставим эту тему за скобками, ибо сейчас хочется поговорить именно о массовом восприятии систем охлаждения в качестве рядового покупателя, который не обременен образованием в области теплотехники, зато имеет нормально функционирующие органы чувств.

Хочется оценить ситуацию именно с точки зрения простого пользователя, которому от любой системы охлаждения надо просто-напросто полноценного игрового процесса без признаков троттлинга, а также тишины и как можно более редкого обслуживания.

анонсы и реклама Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке Супердешевая 1660 - смотри цену сидя 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке

Когда, некоторое время назад, я сильно интересовался компактными системами и низкопрофильным охлаждением, то поневоле много изучал тесты как работают «флагманы» данной отрасли, такие как Cryorig C7 или Thermalright AXP-100 в разных модификациях. Ошибкой было то, что просмотр видео-обзоров происходил «на коленке», зачастую где-то в дороге и без звука. В результате, пользуясь чудо-кулером от Cryorig, мой слух буквально был возмещен этим безобразным журчанием или как это назвать, и требовал срочно это продать. Да, вероятно, если бы мой ПК стоял где-то под столом, шкафом, диваном или на балконе, либо если бы я был глух как тетерев, то всё было бы ОК, но мы имеем то, что имеем – и я избавился от нудной жужжалки.

реклама

Далее, позабыв про low-profile, я подсел на полноценные ATX-сборки, причем не один, а с друзьями. И тут меня(нас) ждал еще один неприятный сюрприз – не успел я обрадоваться, что отхватил топчик в лице вентиляторов Noiseblocker Eloop White нереальной красоты, оказалось что эти реально мощные вентили ноют как беременные при установке на фронтальную панель корпуса NZXT H700. А так как корпус был белым, то вентили к нему идеально подходили. Соответственно, скрепя сердце, был пережит целый год насилия над моим высоко-музыкальным слухом.) Ну и в конце, сбагрил я их, перекрестясь. Купил взамен вот такие Arctic Bionix:

реклама

Конечно, на полной мощности они доставали, но не таким изнуряющим тембром, если вы понимаете, о чем я. Правда, один из биониксов меня впоследствии подвел в рамках гарантии, но это уже другая тема.

реклама

И вот, совсем недавно, я посмотрел один тестовый видос. На этот раз смотрел с полноценной озвучкой и … о, чудо – я увидел как весьма бюджетные вентили от того же Арктика буквально разделывают всех конкурентов по соотношению производительность/цена*шум. Причем, тембр этого шума был настолько «приятным» для слуха, что я теперь просто не понимаю смысл покупки оверпрайсных Noctua и т.п. А ведь еще существуют и белые/транспарентные версии P120, жаль что не P140. Вот этот весьма любопытный ролик:





В итоге, ребята, ни в коем случае не выбирайте себе охлаждение по текстовым обзорам и тестам, которые с графиками децибел, это полная шляпа.

Обязательно слушайте на слух и обязательно чтобы было сравнительное тестирование с какими-нибудь популярными распространенными моделями.

Только так можно минимизировать дискомфорт в процессе эксплуатации.

Вот и всё, да, спасибо за информационную поддержку моим новым друзьям из паблика Hardware United.

Фен-Шуй с вами!)