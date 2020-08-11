Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Не покупайте вентиляторы и кулеры на основании тестов и обзоров, этого недостаточно

[ ] для раздела Блоги
+
Новейшая RTX 4000 - 75тр
10900K - смотри цену сидя
MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде
Лови момент - дешевая RTX 2060 Gigabyte
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Интернет полон тестов и обзоров систем охлаждения – водянок, воздушных процессорных кулеров, корпусных вентиляторов и т.д. В условиях, когда нет возможности зайти в магазин и пощупать весь ассортимент, люди вынуждены доверять печатным материалам, таблицам и диаграммам. Осторожно, тут можно жестко обломаться. 

реклама

Если брать наиболее популярные и псевдо-научные источники, наподобие Gamers Nexus, мы увидим убедительное обоснование методик тестирования и широкий ассортимент моделей для сравнения. Что касается температурных тестов, вопросов к грамотным обзорщикам возникнуть не должно, на 99%. Этот оставшийся 1% сомнения зародил во мне один из экспертов с форума overclockers.ru, назвав аргументы, на которые пока не ответил уважаемый Стив Бёрк, несмотря на собственную инициативу поговорить об этом подробнее. Речь идет о неоднозначности принципов рассеивания тепла со старших мульти-чиплетных CPU AMD 3000 серии, по сравнению с процессорами Intel. Впрочем, оставим эту тему за скобками, ибо сейчас хочется поговорить именно о массовом восприятии систем охлаждения в качестве рядового покупателя, который не обременен образованием в области теплотехники, зато имеет нормально функционирующие органы чувств. 

Хочется оценить ситуацию именно с точки зрения простого пользователя, которому от любой системы охлаждения надо просто-напросто полноценного игрового процесса без признаков троттлинга, а также тишины и как можно более редкого обслуживания.

анонсы и реклама
Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
<b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке
Супердешевая 1660 - смотри цену сидя
4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке

Когда, некоторое время назад, я сильно интересовался компактными системами и низкопрофильным охлаждением, то поневоле много изучал тесты как работают «флагманы» данной отрасли, такие как Cryorig C7 или Thermalright AXP-100 в разных модификациях. Ошибкой было то, что просмотр видео-обзоров происходил «на коленке», зачастую где-то в дороге и без звука. В результате, пользуясь чудо-кулером от Cryorig, мой слух буквально был возмещен этим безобразным журчанием или как это назвать, и требовал срочно это продать. Да, вероятно, если бы мой ПК стоял где-то под столом, шкафом, диваном или на балконе, либо если бы я был глух как тетерев, то всё было бы ОК, но мы имеем то, что имеем – и я избавился от нудной жужжалки.

реклама

Далее, позабыв про low-profile, я подсел на полноценные ATX-сборки, причем не один, а с друзьями. И тут меня(нас) ждал еще один неприятный сюрприз – не успел я обрадоваться, что отхватил топчик в лице вентиляторов Noiseblocker Eloop White нереальной красоты, оказалось что эти реально мощные вентили ноют как беременные при установке на фронтальную панель корпуса NZXT H700. А так как корпус был белым, то вентили к нему идеально подходили. Соответственно, скрепя сердце, был пережит целый год насилия над моим высоко-музыкальным слухом.) Ну и в конце, сбагрил я их, перекрестясь. Купил взамен вот такие Arctic Bionix:

реклама

Конечно, на полной мощности они доставали, но не таким изнуряющим тембром, если вы понимаете, о чем я. Правда, один из биониксов меня впоследствии подвел в рамках гарантии, но это уже другая тема.

реклама

И вот, совсем недавно, я посмотрел один тестовый видос. На этот раз смотрел с полноценной озвучкой и … о, чудо – я увидел как весьма бюджетные вентили от того же Арктика буквально разделывают всех конкурентов по соотношению производительность/цена*шум. Причем, тембр этого шума был настолько «приятным» для слуха, что я теперь просто не понимаю смысл покупки оверпрайсных Noctua и т.п. А ведь еще существуют и белые/транспарентные версии P120, жаль что не P140. Вот этот весьма любопытный ролик:


В итоге, ребята, ни в коем случае не выбирайте себе охлаждение по текстовым обзорам и тестам, которые с графиками децибел, это полная шляпа.

Обязательно слушайте на слух и обязательно чтобы было сравнительное тестирование с какими-нибудь популярными распространенными моделями.

Только так можно минимизировать дискомфорт в процессе эксплуатации.

Вот и всё, да, спасибо за информационную поддержку моим новым друзьям из паблика Hardware United.

Фен-Шуй с вами!)

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

arctic cryorig noiseblocker
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Anno 1800
3
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600Х & Radeon RX 5700
9
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B550-E Gaming
8
Тестирование трех поколений видеокарт в игре Death Stranding
29
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B550i Gaming Edge WiFi
15
Битва игровых компьютеров: Core i3-8350K & GeForce GTX 1660 VS Ryzen 5 3500Х & Radeon RX 590
17
Деньги вперед: главные игры первой половины августа 2020 года
35
Обзор и тестирование корпуса ASUS TUF Gaming GT301
19
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi
30
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS GeForce GTX 1070 – август 2020
50

Интересные материалы

Тестирование трех поколений видеокарт в игре Death Stranding
7 августа 2020 29
Деньги вперед: главные игры первой половины августа 2020 года
4 августа 2020 35
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS GeForce GTX 1070 – август 2020
3 августа 2020 50
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi
3 августа 2020 30

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Создатели World of Tanks рассказали 10 интересных и малоизвестных фактов, о которых почти никто не знает - на грани разорения, король среди танкистов и многое другое
37
13 телефонов Xiaomi, которые получат MIUI 12 в России в августе – полный список и сроки для каждой модели
2
Видеокарты AMD Radeon следующего поколения могут оказаться в 2-3 раза производительнее за счёт новой компоновки кристалла
51
Один из главных эксклюзивов Sony Playstation 4 вышел на ПК и тут же был взломан хакерами – игра уже на торрентах
29
Xiaomi выпустит премиальный OLED-телевизор с огромной диагональю и частотой 120 Гц по самой низкой цене на рынке
21
Составлен список производителей, выпускающих больше всего бракованных видеокарт – PowerColor и Palit занимают лидирующие позиции
50
Стабильная прошивка MIUI 12 стала доступна на 33 смартфона Xiaomi – список телефонов и ссылки на закачку
3
OnePlus 7T Pro рекордно подешевел – цена флагмана 2020 года на Snapdragon 855+ упала на 30 000 рублей
2
Изучаем игровой потенциал нового 8-ядерного процессора Ryzen 7 4700G – универсальный геймерский чип или медленный компромиссный вариант по мнению экспертов Benchmark
53
Renoir против Intel: полная версия сравнительной таблицы по версии AMD
13
Выбор оптимальной видеокарты лета 2020 года – лучшие игровые решения для любого кошелька от Тomshardware
4
В The Witcher 3 добавили полсотни модов – графика и текстуры преобразились до неузнаваемости
21
NVIDIA тизерит анонс новой линейки видеокарт GeForce RTX 3000-серии
27
PlayStation 5 имеет все шансы проиграть консольную войну и уступить пальму первенства конкуренту
9
AMD разрабатывает свою версию архитектуры big.LITTLE с кластерами ядер разной производительности
56
Раскрыта новая информация о процессорах Intel Alder Lake 10-нм - конфигурация big.SMALL, LGA 1700, DDR5 и SKUs
25
Bethesda решила бесплатно раздать ещё и Quake III
3
Уязвимость процессоров Snapdragon подвергает риску более миллиарда Android-устройств
9
Процессоры AMD Ryzen серии Renoir доступны на интернет-аукционе
9
120 кратный зум Xiaomi Mi 10 Ultra подтвержден официальным рендером
4

Популярные статьи

7 причин, по которым вам не стоит покупать мощную видеокарту
178
Процессоры Ryzen с микроархитектурой Zen+ - плохой выбор для универсального игрового компьютера в 2020 году
216
Топ 3 Лучшие материнские платы для AMD Ryzen до 7000 рублей
47
Ретробенчмаркинг — GeForce 8800 GTX (G80)
64
Место настольного компьютера – на столе, как ни странно, для кого-то это может стать открытием
86
Перешёл на SSD для игр - делюсь впечатлениями
58
ASUS Radeon RX 470 DirectCU II в разгоне под водой при температуре ниже 0 °C
22
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Anno 1800
3
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600Х & Radeon RX 5700
9
RGB придумали, чтобы отвлечь внимание от дешевого неряшливого компьютера
24

Сейчас обсуждают

Наиль Билалов
00:13
Дай бог, а то смотреть на ежегодное насилование вечно молодого скалэйка успевшего уже мигрировать третий по счету сокет уже поднадоело.
Новые ревизии процессоров AMD Ryzen легко разгоняются до частот Matisse Refresh
Magnum79
00:12
Походу теперь вместо мыслей можно пользоваться простым генератором слов. А оверы за это ещё и платят. Жесь.
Место настольного компьютера – на столе, как ни странно, для кого-то это может стать открытием
SergSerg Serg
00:08
Вам надо более глубоку курить материал и практиковать. SSD -sata это уже немного прошлое. Но для второй жизни старого ноубука отличный вариант.
Перешёл на SSD для игр - делюсь впечатлениями
HakkerzX
00:08
А когда можно будет жаловаться на публикации ? давно бы пора такую функцию ввести дабы отчистить этот сайт от сомнительного контента
Видеокарты AMD Radeon следующего поколения могут оказаться в 2-3 раза производительнее за счёт новой компоновки кристалла
supreme-thx
00:08
мне интересны люди, которые играют в это говно, которое им с размахом прилетело от беседки. такого неуважения к собственной аудитории от некогда хорошей компании я давно не видел. а нет, видел - это б...
Bethesda не отказывается от плана по внедрению официальной поддержки модификаций в Fallout 76
Наиль Билалов
00:07
Очень разумно. Вот не понимаю этой спецолимпиады ради выжимания еще +100 мгц которые ничего не дадут в тех же играх ценой вольтажа в 1,45в а потом воплями "райзены печки и т.п.".
Новые ревизии процессоров AMD Ryzen легко разгоняются до частот Matisse Refresh
Леонид Лунгу
00:06
Вполне может заинтересовать адептов из секты свидетелей синебенча.
Новый 24-ядерный процессор HUAWEI Kunpeng 920 обходит 8-ядерный флагман Core i9-9900K в многоядерных тестах
Наиль Билалов
00:05
Так интел и не на 7нм поди, а более "толстые техпоцессы" менее напряжно переживают большие вольтажи, да и площадь кристалла (читай площадь съема тепового потока) как бы иная. Зачем сопоставлять несрав...
Новые ревизии процессоров AMD Ryzen легко разгоняются до частот Matisse Refresh
Black Soul
00:05
Сейчас бы сравнивать ARM и x86 в неизвестных тестах.....
Новый 24-ядерный процессор HUAWEI Kunpeng 920 обходит 8-ядерный флагман Core i9-9900K в многоядерных тестах
Black Soul
00:02
Конечно ... Маркетинговая пыль как обычно ... а в итоге сольются подчистую
Новый 24-ядерный процессор HUAWEI Kunpeng 920 обходит 8-ядерный флагман Core i9-9900K в многоядерных тестах
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем