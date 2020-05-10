Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Готовые компьютеры на Авито - пытаемся понять, что нам предлагают под видом игровых компьютеров, особенно дорогих и богатых

для раздела Блоги
7
RTX 2070 почти по довирусной цене в Ситилинке
-4000р на RTX 2060 Super в Ситилинке
Цена i9 9900KF наконец упала до адекватной
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Вы думаете, обеспеченный покупатель – это дикарь, безошибочно реагирующий либо на ценник, либо на номинальные мощности, как фистульная собака Павлова? Вы ошибаетесь, дорогие сборщики-спекулянты. Вы абсолютно не понимаете психологию ваших потенциальных покупателей.

реклама

В каждой стране есть своё такое «авито» и там получают безграничные возможности самореализации все начинающие, а также продолжающие и заканчивающие бизнесмены от пк-билдинга. Этот заработок имеет сложный график в историческом контексте, однако, до сих пор никто не осмелился на его исследование. В девяностые и нулевые там можно было собирать деньги лопатой и еще помогать маленьким совочком. Мы не станем зацикливаться на ностальгии по лохотронам и напёрсточному маркетингу, а просто в своё удовольствие, поглумимся над наивными продавцами нашего времени, которые «назвали себя груздем», иными словами, выставили на продажу дорогой либо очень дорогой компьютер. Источником будет Авито, то место, где заведомо «дешевле». Поэтому, если уж даже там дорого, то видать это и вправду уникальная возможность стать «богом гейминга занедорого». Россияние верят в халяву сильнее, чем в Деда Мороза, и этой вере все возрасты покорны. Чем не национальная идея, наподобие «американской мечте»?

реклама

Но, ближе к делу, мы с вами хотим присмотреться к тем, кто выбрал себе целью воспользоваться этой слабостью россиян и – смотрите, что нам предлагают в качестве бескомпромиссных предметов геймерской роскоши:

реклама

Тут за 350 000 рублей вам напихали всего ненужного и даже не потрудились сделать это красиво - где минимальные затраты на кабели в оплетке? Вы продаете корпус за 15 тысяч рублей и съэкономили на том, что там видно в окне? Вы за кого принимаете своих покупателей, за себе подобных гуано-едов?

реклама

Тут все довольно обоснованно и подготовленно. Но, ребята, вы хотите немалых денег, а предлагаете урезанный функционал. Где, мать вашу, использование 5.2" отсеков в вашем корпусе? Вставьте туда хотя бы реобас недорогой или пару дисководов. Халтура, фу. Человек купит это чудо за двести и будет думать что "потом докоплю" что ли?

реклама


Это вообще классика из серии "бери что дают, лошара". Возлагание надежды на "слабО". Зачем тебе фотки, покажь вначале бабосы. Не исключено, что именно так продают ворованное.


Этот продавец имеет некие претензии на фен-шуй и дизайн. Похвально. Но наполнение системы требует узко-специальных хотелок - для чего? Для майнинга на жестких дисках? Полный бред. И еще - ты конечно красавчик, что выбрал бело-серебристый дорогой кейс. Но кем ты окажешься в глазах обманутого клиента через год-два, если он поставит этот ящик в комнате, освещенной солнечным светом и твоя фракталовская белая пластмасса начнет желтеть и позорить уровень интерьера клиента? Халтура, бро.

А тут пацаны хотят чисто лимон, любой ценой и ради своей мечты поставили в церкви свечи, видимо. А раз поставили свечи, то фотки не нужны - зачем? Перо не доступно - значит шикардос, бери буржуй!

Тут юрлицо даже не трудится менять фотки в зависимости от текста объявления. Богатенькие, все сюда! Один хрен не поймете, что мы вам напихаем. Покупали у таких красавчиков?)

500 тысяч рублей - именно столько стоит гарантия, что "все комплектующие Новые". Вы поняли? Без пол-лимона будете б/у довольствоваться. Еще одно юрлицо, ждущее дремучего лоха. А так как всё сделано очень по-дешевке, то видимо, он приходит в количестве 1шт в 2 года, на то они и живут все 2 года.

Вроде как старательно оформленное предложение, но продавец явно завис во времени. Одно дело - сколько он по глупости за это всё отдал, а другое - сколько это сейчас реально стоит. Если он, конечно, не врет, то ему это всё нравится на вид. Но найти любителя на такое сельпо - это отдельный труд, комиссия за который должна составлять еще сотку.) Но у этого парня есть шанс - он меняет это все на "машыну";) Так что, жигуль нашему продавцу гарантирован.

Тут вообще ажиотаж. Второго такого шанса не будет! Да еще и моник широкий. Просто золотое днище для тех, кто никогда в жизни не был в магазине и не знает, в какую розетку включать интернет. Пожалуй, послежу за этим объявлением - если скоро заберут - значит жив еще лошиный дух на Руси!

Эти хотят свои "скромные" 360, поэтому не парятся насчет путаницы в названиях компонентов. Видимо, настолько горячий спрос, что нЕкогда такой ерундой заниматься. Вот это бизнесмены, я понимаю. Всего-навсего сотка навара "с рыла", вспомнит ли вас такой барыга, если у вас через неделю комп перестанет включаться?

На самом деле, они там увеличиваются в геометрической прогрессии, чем ниже цена. Но суть остается той же – «мощный» процессор, топовая видеокарта, максимум RGB. На всю эту голодную толпу приходит один покупатель с деньгами – и они его буквально рвут на части, если он не имеет иммунитета от воздействия CPU-RGB-маркетинга. В результате, несчастный покупает то, что ему даже не нужно – 32 потока и тотальную подстветку. Затем, он начинает жить ежедневной жизнью с этим всем цирком и осознаёт, что ему нужны дополнительные консультации, как минимум. Частники сливаются, а юрлица начинают второй этап надоя с использованием спец-тарифов за «разборку-чистку-переустановку». Всё готово к наивному пациенту, но его поток всё больше иссякает. Кстати, это очень заметно, если периодически посещать рынки Савеловский и Буденовский в Москве – в последнее время у продавцов и хозяев ларьков участились истерики и срывы, ибо становится банально нЕкого обрабатывать.

Не мог не обратить внимание – рекордный процент верующих в халяву продают свои чудеса света в Авито из двух географических точек - Санкт-Петербург и Краснодар. Южный релаксирующий краснодарский климат располагает к аферам – это понятно и логично.) А почему в городе на Неве вера в «лоха» жива как нигде – я не в курсе. Возможно, это результат воздействия болотистых почв… Независимо от этого, в СПБ живет множество достойнейших людей, которые могли бы воспользоваться услугами готовых сборок. Но только не в Авито, пожалуйста!)

Потенциальным покупателям предлагаю немного задуматься – откуда берутся цены на компоненты, на которых имеет прибыль ваш продавец. Либо это оптовая база в РФ, типо Мерлиона, но тогда зачем ему не-массовая розница? Либо это Computeruniverse, где прибыль может быть съедена колебаниями курса рубля. Либо это демпинг магазинов внутри РФ. В любом случае, прибыль весьма зыбкая и порой непредсказуемая. Проверьте полный реестр комплектующих того, что вы покупаете. Это обязательно. Это жестко. Вы должны осознавать и морально подтверждать ту точку, где на вас заработали. Иначе, вас ждёт разочарование в людях.

Странно, почему физические и юридические лица, предлагающие свои предложения в разделе «игровые настольные компьютеры», настолько косные, настолько ограниченные в своем личностном развитии? Они не понимают даже то, за что платит потенциальный клиент, что для него важно. Они просто сидят на стульчике, ждут дурачка и проклинают весь мир за дефицит этих самых дурачков. Ну а тот несчастный, кто сдуру/спьяну закажет их продукт – он обречен на мучения в виде общения с человекообразными образца прошлых веков, у которых развит только лишь хватательный рефлекс.

Наш вердикт: Господа, остерегитесь от покупки готовых игровых дорогих сборок на Авито, там на 99% обязательно что-то не чисто.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 1.1 из 5
голосов: 10
Добавить в закладки

Теги

авито
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 2060 Super JetStream (PA-RTX2060 SUPER JS 8G)
26
Тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в игре Gears 5
28
Тестируем AMD Ryzen 3 3300X против Intel Core i3-9350KF
186
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Zenith II Extreme Alpha
39
Битва процессоров: Pentium G5400 VS Athlon 240GE в связке с видеокартой GeForce RTX 2060 Super
42
Обзор компактного корпуса Metalfish S3 Swordfish: рыба-меч во всеоружии
42
Деньги вперед: главные игры мая 2020 года
24
Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & Radeon RX 580 VS Ryzen 5 1600 & GeForce GTX 1650 Super
60
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 40 тысяч рублей: май 2020
36
Обзор комплекта вентиляторов AeroCool Astro 24
20

Интересные материалы

Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
1 мая 2020 69
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 40 тысяч рублей: май 2020
3 мая 2020 36
Тестируем AMD Ryzen 3 3300X против Intel Core i3-9350KF
7 мая 2020 186
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х
26 апреля 2020 180
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX 5700 XT в связке с процессором Ryzen 5 3600
28 апреля 2020 76
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 20 тысяч рублей: апрель 2020
27 апреля 2020 39

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

NVIDIA пояснила, зачем покупать производительную дорогую видеокарту GeForce RTX – 240 fps, отсутствие подвисаний и графика нового поколения
67
3 смартфона Huawei получили прошивку EMUI 10.1
8
Новая видеокарта NVIDIA RTX 3060 Ampere может оказаться равна по производительности текущему флагману – GeForce RTX 2080 Ti – новые сведения о RTX Titan Ampere
137
Лучшую видеокарту для 1440p по версии Tom's Hardware можно купить в РФ дешевле 40 тысяч рублей
23
Nvidia продемонстрировали разницу между 60, 144 и 240 FPS на примере Call of Duty: Warzone и рассказазали о преимуществах высокого фреймрейта
157
Дата выпуска AMD Zen 3, характеристики и цена: все, что мы знаем о AMD Ryzen 4000
40
Рецепт хорошего игрового компьютера до 350 долларов от журналистов PCWorld
12
Эксперты рассказали о реальной производительности процессоров Core i9-10900 и Core i7-10700 в штатном режиме – 65 Вт TDP
63
MSI B450 MAX и поддержка AMD Zen 3: компанию поймали на слове
110
Представлены флагманские материнские платы B550 для AM4 - топовые решения за скромную стоимость с обещанной поддержкой Ryzen 4000
117
Энтузиаст объединил Ведьмак 3 и Cyberpunk 2077 в одном моде для культовой игры The Witcher 3 от CD Projekt Red
3
Новая Redux версия Ведьмак 3 получила обновление, которое глобально перерабатывает игру и делает ее еще лучше и реалистичней
3
4-ядерный Ryzen 3 3100 против 6-ядерного Core i5-9400F – выясняем, если ли смысл переплачивать 60 долларов за процессор от Intel по версии Benchmark
26
Флагманы OnePlus 2017 года получили прошивку OxygenOS на Android 10
2
Новый Ryzen 3 3100 против Core i7-7700K - масштабное тестирование процессора за 99$ и его сравнение с топом Intel 2017 года от Gamers Nexus
40
Zeal-All выпустили материнскую плату на LGA 1151 со встроенной видеокартой Nvidia GeForce GTX 1050 Ti
13
Стали известны сроки начала продаж настольных процессоров AMD Ryzen 4000 «Renoir»
6
Пока Comet Lake-S медленно движется к полкам магазинов, скидки торговых площадок на лучшие процессоры AMD достигают 112$
25
AMD предлагает не использовать Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X для потоковой трансляции игр
29
Последняя версия DRAM Calculator для процессоров Ryzen позволит легко разогнать оперативную память даже новичкам
27

Популярные статьи

Пять главных минусов процессоров AMD Ryzen 5 1600 и Ryzen 5 2600
302
ТОП-5 изменений в MIUI 12: почему обязательно стоит обновиться
16
Легендарные игровые шедевры прошлых лет, которым фанаты дали вторую жизнь. Часть 2
15
Тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в игре Gears 5
28
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 2060 Super JetStream (PA-RTX2060 SUPER JS 8G)
26
Core i7-2600K с видеокартами Geforce GTX670 и GTX760, а также Radeon R9 290 - есть ли жизнь у этого железа через 6 лет после покупки
20
Компьютер и животные, кошки и собаки, их реакция на ваш железный ящик
10
Сравнение чипсетов AMD - X570, B550, X470, B450, X370, B350 и A320 - какой чипсет выбрать для платформы на AM4 в 2020 году
15
Готовые компьютеры на Авито - пытаемся понять, что нам предлагают под видом игровых компьютеров, особенно дорогих и богатых
7
Мнение: текстовые обзоры «железа» имеют много плюсов перед видеообзорами
6

Сейчас обсуждают

ssegga
02:00
третий на овер.ру про это напишет
Готовые компьютеры на Авито - пытаемся понять, что нам предлагают под видом игровых компьютеров, особенно дорогих и богатых
Holy-Fox
01:57
Аудиофилы покупают нормальные наушники ) А эти как раз на массового пользователя рассчитаны будут.
AirPods Studio: первые накладные наушники от Apple с шумоподавлением за $349
McArcher
01:56
)))
Процессоры серии Ryzen 4000 не будут работать на материнских платах X470, B450 и X370 чипсетов
Ibis
01:56
Ты дурак? Всё обявления который я тут видел прям топы всех топов. Про цену не могу сказать но совместимость тут на 2000%. И не трогай Yolenzo!!! Он делает шедевральные сборки. И про 3990х тоже. Этот п...
Готовые компьютеры на Авито - пытаемся понять, что нам предлагают под видом игровых компьютеров, особенно дорогих и богатых
Павел Рыбалко
01:55
Не только бомжа
Эксперты рассказали о реальной производительности процессоров Core i9-10900 и Core i7-10700 в штатном режиме – 65 Вт TDP
Акакий Незабудкин
01:52
Тебе настолько "поф", что ты даже ответил. Человек с дорогим именем и дешёвыми понтами, лол.
Nvidia продемонстрировали разницу между 60, 144 и 240 FPS на примере Call of Duty: Warzone и рассказазали о преимуществах высокого фреймрейта
Александр Еремеев
01:52
Вообще никакой разницы.
Скриншоты экшена Ghostrunner с включённой трассировкой лучей попали в Сеть
Lex001
01:51
Да, это будет не очень хорошо.... Но надеюсь, АМД завалит в таком случае рынок Рязанями первых поколений 14\12 нм, и не даст ценам сильно расти. Я как раз присматриваюсь к новеньким красным процам. Хо...
AMD по-прежнему имеет некоторые сложности с квотами TSMC на выпуск 7-нм продуктов
Evgeniy Som
01:51
Цена считай даром по сравнению с колесиками для корпуса за 70К рублей https://www.apple.com/ru/shop/product/MX572ZM/A/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%81%D0...
AirPods Studio: первые накладные наушники от Apple с шумоподавлением за $349
Art Gar
01:49
Это та 680, которая стала 770 и в виде 770 не вытягивает Apex в 60 кадров на средних (i7-3770)?
Core i7-2600K с видеокартами Geforce GTX670 и GTX760, а также Radeon R9 290 - есть ли жизнь у этого железа через 6 лет после покупки
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем