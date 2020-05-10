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Вы думаете, обеспеченный покупатель – это дикарь, безошибочно реагирующий либо на ценник, либо на номинальные мощности, как фистульная собака Павлова? Вы ошибаетесь, дорогие сборщики-спекулянты. Вы абсолютно не понимаете психологию ваших потенциальных покупателей.

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В каждой стране есть своё такое «авито» и там получают безграничные возможности самореализации все начинающие, а также продолжающие и заканчивающие бизнесмены от пк-билдинга. Этот заработок имеет сложный график в историческом контексте, однако, до сих пор никто не осмелился на его исследование. В девяностые и нулевые там можно было собирать деньги лопатой и еще помогать маленьким совочком. Мы не станем зацикливаться на ностальгии по лохотронам и напёрсточному маркетингу, а просто в своё удовольствие, поглумимся над наивными продавцами нашего времени, которые «назвали себя груздем», иными словами, выставили на продажу дорогой либо очень дорогой компьютер. Источником будет Авито, то место, где заведомо «дешевле». Поэтому, если уж даже там дорого, то видать это и вправду уникальная возможность стать «богом гейминга занедорого». Россияние верят в халяву сильнее, чем в Деда Мороза, и этой вере все возрасты покорны. Чем не национальная идея, наподобие «американской мечте»?

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Но, ближе к делу, мы с вами хотим присмотреться к тем, кто выбрал себе целью воспользоваться этой слабостью россиян и – смотрите, что нам предлагают в качестве бескомпромиссных предметов геймерской роскоши:

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Тут за 350 000 рублей вам напихали всего ненужного и даже не потрудились сделать это красиво - где минимальные затраты на кабели в оплетке? Вы продаете корпус за 15 тысяч рублей и съэкономили на том, что там видно в окне? Вы за кого принимаете своих покупателей, за себе подобных гуано-едов?

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Тут все довольно обоснованно и подготовленно. Но, ребята, вы хотите немалых денег, а предлагаете урезанный функционал. Где, мать вашу, использование 5.2" отсеков в вашем корпусе? Вставьте туда хотя бы реобас недорогой или пару дисководов. Халтура, фу. Человек купит это чудо за двести и будет думать что "потом докоплю" что ли?

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Это вообще классика из серии "бери что дают, лошара". Возлагание надежды на "слабО". Зачем тебе фотки, покажь вначале бабосы. Не исключено, что именно так продают ворованное.





Этот продавец имеет некие претензии на фен-шуй и дизайн. Похвально. Но наполнение системы требует узко-специальных хотелок - для чего? Для майнинга на жестких дисках? Полный бред. И еще - ты конечно красавчик, что выбрал бело-серебристый дорогой кейс. Но кем ты окажешься в глазах обманутого клиента через год-два, если он поставит этот ящик в комнате, освещенной солнечным светом и твоя фракталовская белая пластмасса начнет желтеть и позорить уровень интерьера клиента? Халтура, бро.

А тут пацаны хотят чисто лимон, любой ценой и ради своей мечты поставили в церкви свечи, видимо. А раз поставили свечи, то фотки не нужны - зачем? Перо не доступно - значит шикардос, бери буржуй!

Тут юрлицо даже не трудится менять фотки в зависимости от текста объявления. Богатенькие, все сюда! Один хрен не поймете, что мы вам напихаем. Покупали у таких красавчиков?)

500 тысяч рублей - именно столько стоит гарантия, что "все комплектующие Новые". Вы поняли? Без пол-лимона будете б/у довольствоваться. Еще одно юрлицо, ждущее дремучего лоха. А так как всё сделано очень по-дешевке, то видимо, он приходит в количестве 1шт в 2 года, на то они и живут все 2 года.

Вроде как старательно оформленное предложение, но продавец явно завис во времени. Одно дело - сколько он по глупости за это всё отдал, а другое - сколько это сейчас реально стоит. Если он, конечно, не врет, то ему это всё нравится на вид. Но найти любителя на такое сельпо - это отдельный труд, комиссия за который должна составлять еще сотку.) Но у этого парня есть шанс - он меняет это все на "машыну";) Так что, жигуль нашему продавцу гарантирован.



Тут вообще ажиотаж. Второго такого шанса не будет! Да еще и моник широкий. Просто золотое днище для тех, кто никогда в жизни не был в магазине и не знает, в какую розетку включать интернет. Пожалуй, послежу за этим объявлением - если скоро заберут - значит жив еще лошиный дух на Руси!

Эти хотят свои "скромные" 360, поэтому не парятся насчет путаницы в названиях компонентов. Видимо, настолько горячий спрос, что нЕкогда такой ерундой заниматься. Вот это бизнесмены, я понимаю. Всего-навсего сотка навара "с рыла", вспомнит ли вас такой барыга, если у вас через неделю комп перестанет включаться?

На самом деле, они там увеличиваются в геометрической прогрессии, чем ниже цена. Но суть остается той же – «мощный» процессор, топовая видеокарта, максимум RGB. На всю эту голодную толпу приходит один покупатель с деньгами – и они его буквально рвут на части, если он не имеет иммунитета от воздействия CPU-RGB-маркетинга. В результате, несчастный покупает то, что ему даже не нужно – 32 потока и тотальную подстветку. Затем, он начинает жить ежедневной жизнью с этим всем цирком и осознаёт, что ему нужны дополнительные консультации, как минимум. Частники сливаются, а юрлица начинают второй этап надоя с использованием спец-тарифов за «разборку-чистку-переустановку». Всё готово к наивному пациенту, но его поток всё больше иссякает. Кстати, это очень заметно, если периодически посещать рынки Савеловский и Буденовский в Москве – в последнее время у продавцов и хозяев ларьков участились истерики и срывы, ибо становится банально нЕкого обрабатывать.

Не мог не обратить внимание – рекордный процент верующих в халяву продают свои чудеса света в Авито из двух географических точек - Санкт-Петербург и Краснодар. Южный релаксирующий краснодарский климат располагает к аферам – это понятно и логично.) А почему в городе на Неве вера в «лоха» жива как нигде – я не в курсе. Возможно, это результат воздействия болотистых почв… Независимо от этого, в СПБ живет множество достойнейших людей, которые могли бы воспользоваться услугами готовых сборок. Но только не в Авито, пожалуйста!)

Потенциальным покупателям предлагаю немного задуматься – откуда берутся цены на компоненты, на которых имеет прибыль ваш продавец. Либо это оптовая база в РФ, типо Мерлиона, но тогда зачем ему не-массовая розница? Либо это Computeruniverse, где прибыль может быть съедена колебаниями курса рубля. Либо это демпинг магазинов внутри РФ. В любом случае, прибыль весьма зыбкая и порой непредсказуемая. Проверьте полный реестр комплектующих того, что вы покупаете. Это обязательно. Это жестко. Вы должны осознавать и морально подтверждать ту точку, где на вас заработали. Иначе, вас ждёт разочарование в людях.

Странно, почему физические и юридические лица, предлагающие свои предложения в разделе «игровые настольные компьютеры», настолько косные, настолько ограниченные в своем личностном развитии? Они не понимают даже то, за что платит потенциальный клиент, что для него важно. Они просто сидят на стульчике, ждут дурачка и проклинают весь мир за дефицит этих самых дурачков. Ну а тот несчастный, кто сдуру/спьяну закажет их продукт – он обречен на мучения в виде общения с человекообразными образца прошлых веков, у которых развит только лишь хватательный рефлекс.

Наш вердикт: Господа, остерегитесь от покупки готовых игровых дорогих сборок на Авито, там на 99% обязательно что-то не чисто.