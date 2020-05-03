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Чем больше появляется «утечек» и/или анонсов о материнских платах Z490, тем полнее складывается картина – что будет нас ждать на прилавках магазинов в будущем. И картина эта не сильно обнадеживает.

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, мы должны морально готовиться заплатить за плату больше чем раньше, если желаем получить сопоставимые возможности. По традиции, первыми анонсируются флагманы и вообще топовая продукция на данном чипсете, а сколько будут стоить народные эконом-платы, мы увидим ближе к середине лета, скорее всего.

Во-вторых, если верить изображениям «утечек», то производители снова ничего нового не придумали для решения вопроса перегрева зоны VRM – снова те же полудекоративные не то радиаторы, не то кожухи. Конкретный пример – продукция MSI, в частности плата Z490 Tomohawk. Не далее, как два месяца назад, MSI в разговоре с Gamers Nexus выразили понимание проблем с охлаждением на новенькой плате X570 Tomohawk и пообещали исправить это в следующих моделях. И что мы видим – на Z490 снова те же самые «тепловые карманы», как говорит Стив Бёрк. Кому интересно – вот два видео с подробностями на эту тему – Раз и Два.

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, то, что намеренно или нечаянно показали производители материнских плат Z490, является настоящим застоем дизайнерских идей, если не регрессом. Всё это мы уже видели и не раз. И – почти сплошная чернота, как будто на дворе какой-нибудь 2012 год, когда черные платы были глотком свежего воздуха и супер-трендом геймерских систем. Правда, есть исключения, пока их не так много – это ASUS Prime Z490-A, ASUS ROG STRIX Z490-A, GIGABYTE Z490 Vision G, ASRock Z490 Steel Legeng, ASRock Z490M Pro4. Причем, если ASUS просто не опустилась ниже своего уровня, то дизайнеров GIGABYTE стоит похвалить – серебристая материнская плата Vision G за 277$ классно смотрится, не похожа на прошлогодние модели и соответствует своему предназначению (серия Vision – это замена серии Designare). ASRock поддержала уровень дизайна серии Steel Legend, а также блеснула mATX-версией платы Pro4, в отличии от Pro4 ATX, которая снова вышла обрезанной по ширине - не самая лучшая эконом-традиция зачем-то применена для флагманского чипсета. Размещать тут фото новых плат пока нет желания, ждем появления реальных образцов и вообще, всего ассортимента под LGA1200.

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Давайте договоримся, что пока рано делать выводы о регрессе в дизайне материнских плат. При этом, покупатель обладает силой денег и при прочих равных условиях вольно или невольно руки тянутся именно к более красивым изделиям. Разумеется, здесь большая доля субъективности, это нормально, когда покупаешь для себя. Так и должно быть. Однако, производители должны осознавать, что мы не только что родились и не улыбаемся любой азиатской поделке. Мы видели много материнских плат, хороших и разных, у нас есть с чем сравнивать. Поэтому, лучшее средство против спонтанных покупок и всяких wow-эффектов – это ретроспектива достижений производителей материнских плат хотя бы за последние несколько лет. Давайте оглянемся в прошлое, прежде чем смотреть в будущее. В совсем «древние века» углубляться не будем, т.к. всякие розовые платы Soltek уже даже не с чем сравнить в современном мире. Соответственно, предлагаем вашему вниманию кусочек легкой ностальгии на тему дизайна материнских плат, которые на данный момент сняты с производства и которые можно купить уже только на вторичном рынке.

Начнем с компании ASUS, которая разорвала шаблоны, представив в 2014 году белую плату в рамках своей серии Sabertooth, постепенно затем переросшую в TUF. ASUS Sabertooth z97 Mark S имела сплошной пластиковый кожух под лозунгом защиты от пыли, а также два маленьких вентилятора, чтобы гонять воздух под этим кожухом. Это была чудо-инновация, но эффективность такого решения оставляла желать лучшего.

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Серия Sabertooth/TUF имела и другие платы, в которых видна работа дизайнеров. Слева направо - ASUS Sabertooth z97 Mark 1, Sabertooth X99, Sabertooth Z170 Mark 1, Sabertooth Z170 Mark S, TUF Z270 Mark 1.

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В старых Асусах есть еще одна интересная серия, Deluxe - X99-Deluxe II, X99-Deluxe, Z170-Deluxe, Z170-Premium.

А еще, в архив можно смело поместить весьма красивую плату ROG Strix Z370-E Gaming, она полностью исчезла из продажи и уже не выпускается.

Компания ASRock и поныне продолжает серию материнских плат Pro4, а ее ранние представители отлично вписывались в белые сборки. Причем, платы форм-фактора mATX были шире версий ATX, которые уже стандартных 244мм - H170 Pro4-Hyper, B150M Pro4-Hyper, B250M Pro4, B250 Pro4, H270 Pro4.

Серия Killer SLI является средним сегментом с армированными слотами для "спаривания" видеокарт - Z270 Killer SLI, Z370 Killer SLI, X370 Killer SLI.

Taichi – это уже платы, ориентированные на разгон, серия очень популярна, продолжает развиваться и в наше время. А в архиве следующие ее экземпляры - X99 Taichi, Z270 Taichi, X370 Taichi, Z370 Taichi.

Вообще, ASRock всегда выделялась добросовестной дизайнерской работой. Помимо «серийных» плат, можно упомянуть такие экземпляры на чипсете Z270, как Z270 Extreme4, немного напоминающую Killer SLI.

И Z270 SuperCarrier с классной градиентной расцветкой.

А серия Steel Legend, ныне бюджетная, начиналась с так называемых HEDT-плат с 8-ю слотами RAM, X299 Steel Legend.

Серия Creator, которая сегодня является одним из эталонов матплат для серебристой сборки, имеет в прошлом вот такой неплохой образец, X299 Creator.

Компания EVGA, сознательно игнорирующая эконом-сегмент, может похвастаться следующими симпатичными матплатами, которые также закончились в продаже и в производстве, несмотря на то, что некоторые «собратья» по чипсету от других брендов вполне еще продаются. Сказываются небольшие объемы производства. Слева направо - X299 FTW-K, Z370 Classified K, Z370 FTW, Z390 FTW.

Компания GIGABYTE в настоящее время создает действительно красивые материнские платы под суб-брендом Aorus, правда красивые экземпляры попадаются только лишь в дорогом сегменте, пресловутый HEDT. Более дешевые варианты Aorus как раньше, так и сейчас – это обычные невзрачные платы, которые иногда еще и убивают остатки эстетики коричневым текстолитом. Зато в былые времена у Gigabyte присутствовала серия G-1 Gaming, довольно спорного дизайна, точнее, узко-направленного спортивного стиля, оптимально для фанатов Need For Speed и FIFA. GA-X99-Phoenix SLI, GA-X99-Ultra Gaming, GA-Z170X-Gaming G1, GA-Z170X-Gaming 7, GA-Z170X-Gaming GT.

Вышеупомянутая серия Designare, разумеется, имеет в своей истории платы с неотразимым дизайном, иначе и быть не может - GA-Z270X-Designare, X299 Designare EX, X399 Designare EX.

И еще одна плата на чипсете Z270 очень хорошо удалась дизайнерам, серия Ultra Durable - GA-Z270X-UD5.

Напоследок, выборка материнских плат компании MSI, чья история полна серийными дизайнерскими успехами. Главной проблемой всегда был небольшой объем производства для некоторых отдельных моделей, которые становились популярными неожиданно для самого производителя. Тем не менее, MSI умеет эксплуатировать дизайн материнских плат и извлекать из него прибыль, поставив его на поток. И вот тому исторические свидетельства:

Серия Mortar Arctic – почти белые красивые платы microATX – все, как на подбор. Слева направо - B150M, B250M, H270M, B350M.

Серия Tomahawk Arctic – дальнейшее развитие предыдущей серии, но уже не микро. Одна из плат (X299) – даже относится к премиум сегменту. H270, Z270, X299, B350.

Серия Power Gaming Titanium – серебристый цвет, максимально приближенный к белому, назвали его «титаниум». Реально красивая серия, пожалуй, это вершина дизайна от MSI до сих пор. X370 XPower – это хит продаж даже на вторичке. Z170A XPower, Z170A MPower, Z270 XPower, Z270 MPower, X99A XPower, X370 XPower.

Серия Krait Gaming – агрессивный черно-белый чисто игровой дизайн, последние три модели отлично вписываются в корпуса с белой внутренней окраской. C232 E3, Z170, B250, Z270, B350, X370.

Отдельного упоминания заслуживает экс-фаворит моддинговых сборок B360 Gaming Arctic, плата молниеносно была распродана, но повторить ее в производстве MSI уже не смогли.

Серая версия X299 Tomahawk тоже весьма годно выглядит, в сравнении с арктической версией.

Еще одна HEDT-плата, X299 Creation, предшественница тех, которые сейчас продаются на актуальных чипсетах. По дизайну ничем им не уступает, скорее превосходит.

Вот такую красоту больше не продают, местами очень жаль, ностальгия…

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Мы побывали в прошлом, теперь вернемся в наше время.

Интересная тенденция вырисовывается – производители материнских плат и производители компьютерных корпусов совсем не дружат между собой, похоже. Последние понаделали белых корпусов, «оперативно» среагировав на покупательский спрос двух-трех летней давности, молодцы! Но производители материнок живут в отдельном вакуумном мире, они считают, что все должны подстраиваться под них, потому что они умеют ходить по воде, видимо.

Ну что ж, нам остается принять условия этого молчаливого шантажа, а также принять условия «самого узкого места» в плане ограничений для моддинговых сборок – производителей материнских плат. И это в 2020 году, заметьте! Итак, выбросьте на помойку все свои новые белые корпуса. Вы сможете собрать свою систему только в серебристом цвете, это единственная альтернатива черному. Так сказали ASUS, ASRock, Gigabyte и даже MSI. Грустно, посмотрим - что будет дальше, все-таки мы только в начале пути.

Нас ожидает целое лето, насыщенное релизами новых материнских плат. После Z490 будет B460, за ним H470, а ведь будет еще и B550. Торопиться и брать, что попало - не самое удачное время. Зато очень удачное время для придирчивого выбора по всем возможным параметрам, пока продавцы держат стартовые цены.

Выбирайте качество, выбирайте производительность, выбирайте охлаждение, выбирайте дизайн.

Теперь, мы с вами многое повидали, а значит, стали искушенными покупателями.