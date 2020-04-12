Слушаем экспертное мнение американского Короля ПК-Билдинга, Кайла, чей техно-видео-блог Bitwit пользуется непререкаемым авторитетом во всех странах мира. Готовы к восприятию гениальности?

Незадолго до того, как коронавирус прорвал рубежи здравоохранения США, Кайл обнародовал видео, в котором дает советы – какое «комбо» выбрать собирателям ПК. Т.е., какое соотношение комплектующих будет оптимальным, в первую очередь речь о балансе процессора и видеокарты.

Сейчас уже Кайла заботят совсем другие вещи, более насущные. Он показывает, как они с женой справляются с карантином. Смотрите -



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Но перед этим, он потрудился ответить на многочисленные запросы подписчиков по теме «Комбо», то есть сбалансированного сочетания процессора с видеокартой, как самых дорогих компонентов системы.





Это видео с почти миллионом просмотров и тридцатью тысячами лайков способно научит нас кое-чему, не правда ли?

Воду лить не станем, скажем только по делу.

Во-первых, основная мысль: если у вас на кармане нету 1500$ - то ваша сборка должна быть исключительно на минимально-приемлемом игровом процессоре, то есть на AMD Ryzen 5 1600AF. В США на момент обзора он продавался со скидкой и стоил 85$. В РФ продавцы пока не могут предложить таких щедрот, поэтому цена около 100$. Всё то, что может предложить вам следующий уровень производительности – уже ощутимо дороже, как Intel I5-9400F, так и Ryzen 7 2700. На близком ценовом расстоянии находится лишь Ryzen 5 2600, но переплата около 500 рублей ничего не даст, учитывая характеристики Ryzen 5 1600AF, заботливо введенного в продажу компанией AMD ради победы в конкурентной борьбе за стремительно беднеющий рынок.

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Однако, мы нашли к чему придраться и у великого и могучего Кайла. Например, совсем не понятно, зачем в сборке какой-то жесткий диск HDD в условиях экономии, при том, что он допускает использование системного SSD объёмом 128ГБ. На наш взгляд, это абсолютная дикость и подлежит переосмыслению. Или вы совсем бомж и не берете SSD вовсе, ради того, чтобы уложиться в 20 тысяч рублей за всю систему, или вы берете 500ГБ SSD хоть какого производителя и фильтруете в уме свои поползновения сохранить всякий мусор.

Также, мы поддерживаем критику Кайла относительно неоправданных затрат на CPU-кулер, который даст снижение на условные 5 градусов цельсия ценой понижения уровня видеокарты на целых 10-15 FPS, которые можно было бы иметь, приобретя ВК чуть более высокого уровня.

Например, сборка за 800$ вполне допускает при процессоре Ryzen 5 1600AF, уместить в себя видеокарту RTX 2060 (не супер), а сборка за 1000$ - видеокарту RX 5700 XT.

Дальнейшее вложение в процессор имеет смысл только лишь до уровня Ryzen 7 3700X, но это уже бюджет совсем другого уровня. А все так называемые компромиссы (I5 9400F, Ryzen 5 3600 и т.п.) – полностью лишены смысла, т.к. не покажут визуальную отдачу без специальных измерений, абсолютно не нужных массовому пользователю.

Таким образом, если вы не являетесь покупателем с 1500$ в кармане, то ваш выбор – только лишь AMD Ryzen 5 1600AF и максимально мощная видеокарта в соответствии с вашими остаточными возможностями.

Процессорный маркетинг сегодня очень эффективен и может похвастаться миллиардной прибылью, полученной от жертв своего влияния. Однако, не спешите вступать в их ряды и тратьте деньги на реальную производительность, которую «можно пощупать руками».

Покупайте мощные видеокарты, а не надутые процессоры!

Всем эффективных расходов и комфортного гейминга!